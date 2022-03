Roma, bambino di 11 anni entra di notte a scuola per rubare merendine dal distributore: preso Un bambino di soli 11 anni è stato sorpreso a rubare delle merendine da un distributore automatico installato in una scuola alla periferia di Roma.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un "ladro di merendine", nel senso letterale del termine, è stato scoperto dai carabinieri all'interno di una scuola della periferia di Roma. L'episodio, come riportato dalla testata web "Romatoday" è accaduto la scorsa notte, tra venerdì e sabato, a Borgata Finocchio, frazione di Roma Capitale che si trova in zona Borghesiana. Alcuni residenti del posto, insospettiti per via dei rumori che provenivano dall'istituto comprensivo "Elisa Scala", hanno chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma della stazione di Tor Bella Monaca sono arrivati nel giro di pochi minuti e sono entrati nella scuola, dove hanno sorpreso il ladro in flagrante.

Il ladro di merendine è stato poi affidato ai suoi genitori

Si tratta di un bambino di appena 11 anni, che aveva manomesso un distributore automatico presente nella scuola e aveva rubato alcune merendine, 23 euro di spiccioli provenienti dallo stesso distributore e tre flaconi di gel igienizzante. Il bottino non certo di pregio gli è costato un sonoro rimprovero da parte dei carabinieri: niente di più dal momento che, considerata l'età, il bambino non è imputabile. La speranza adesso è solo quella che l'episodio possa considerarsi una bravata isolata e non si ripeta in futuro. Il bambino è stato poi affidato dai carabinieri ai suoi genitori, chiamati nel cuore della notte: non saranno stati di certo contenti né della chiamata, né della condotta del figlio.