Sono stati oltre 5mila i controlli effettuati dagli agenti della Polizia Locale questo fine settimana a Roma. Sessanta le persone multate per mancato rispetto della normativa anti-covid: la maggior parte delle multe non è stata fatta per il mancato uso delle mascherine, ma soprattutto a causa di assembramenti e per il consumo di alcolici su strada. Nei quartieri di Trastevere e Ostiense invece, sono stati multati e diffidati cinque locali. I controlli hanno riguardato soprattutto le zone più frequentate dai giovani che nel fine settimana, dati i locali chiusi, scelgono di vedersi all'aperto nelle piazze della capitale. Rione Monti, Centro Storico, Tridente, Trastevere, Testaccio, Pigneto, Ponte Milvio, San Lorenzo e piazza Bologna le zone più attenzionate, con 1500 persone e oltre 200 veicoli controllati. Tra queste, 60 sono state quelle multate. In particolare, vicino piazza Fiume sette ragazzi sono stati sorpresi in strada durante il coprifuoco e multati.

Chiuse piazze e vie a Trastevere e San Lorenzo

Nel corso delle verifiche i vigili urbani hanno chiuso temporaneamente alcune vie e piazze perché piene di persone. A causa dei troppi assembramenti alcune zone nei quartieri di Trastevere e San Lorenzo sono state chiuse e le persone fatte defluire. Gli interventi sono stati eseguiti soprattutto dopo la chiusura dei locali, con parecchi ragazzi che si sono quindi riversati in strada dalle 18 per continuare a passare del tempo insieme. Provvedimenti simili sono stati messi in atto anche al Pigneto, a piazza Bologna e al Rione Monti, mentre a Trastevere e Ostiense cinque locali sono stati multati perché sorpresi a somministrare cibo e bevande oltre l'orario consentito. I controlli hanno riguardato anche le zone del lungomare, che ieri – data la bella giornata – sono state letteralmente prese d'assalto.