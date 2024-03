Rocca si mette contro Meloni: non vuole le scorie nucleari a Viterbo La Regione Lazio presenterà un ricorso al Tar in merito alle 21 zone individuate in provincia di Viterbo dal ministero dell’Ambiente per ospitare le scorie nucleari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Nella Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) ad ospitare le scorie nucleari, 21 zone delle 51 individuate, cioè oltre il 40 per cento, si trovano nel Lazio e per la precisione in provincia di Viterbo. Una decisione che non è andata giù al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha annunciato di aver incaricato l'Avvocatura regionale di presentare un ricorso amministrativo al Tar del Lazio. Insomma, un atto esplicitamente ostile contro la scelta del governo.

Rocca: "Priorità del Lazio è tutela ambientale"

La scelta di ricorrere al Tar, ha spiegato la Regione, è frutto del fatto che risultano sconosciuti "gli estremi e i contenuti del parere dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radio protezione, né le valutazioni istruttorie svolte dal ministero dell’Ambiente".

Rocca ha ribadito "la forte contrarietà dell’amministrazione regionale a ospitare depositi di scorie nucleari. Le priorità del Lazio sono la tutela ambientale e la difesa di peculiarità uniche delle diverse province. La costituzione come parte civile è un atto necessario a garantire la difesa della Tuscia e la prosecuzione del percorso di valorizzazione dei nostri territori".

Dove si trovano le aree idonee ad ospitare scorie nucleari nel Lazio

In generale, nel Lazio e in Basilicata sono state indicate complessivamente 35 aree idonee su 51, con le altre 16 suddivise tra Sardegna (8), Piemonte (5), Sicilia (2), Puglia (1). Si trovano tutte in provincia di Viterbo, nelle seguenti località:

Montalto di Castro

Canino, Cellere, Ischia di Castro

Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello

Corchiano, Vignanello

Corchiano, Gallese

Corchiano

Gallese, Vignanello

Canino, Montalto di Castro

Tarquinia, Tuscania

Canino

Canino, Montalto di Castro

Arlena di Castro

Ischia di Castro

Arlena di Castro, Piansano, Tuscania

Piansano, Tuscania

Tuscania

Arlena di Castro, Tessennano, Tuscania

Arlena di Castro, Tuscania

Tessennano, Tuscania

Canino

Montalto di Castro

La mappa delle aree idonee ad ospitare le scorie nucleari del Lazio