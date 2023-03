Roberto scomparso a 55 anni da Acilia, l’appello: “Aiutateci a ritrovarlo” Nessuna notizia di Roberto, il 55enne scomparso ad Acilia lo scorso 10 marzo. I famigliari hanno pubblicato un appello per ritrovarlo.

A cura di Alessia Rabbai

Roberto scomparso da Acilia

Roberto è scomparso da Acilia venerdì 10 marzo scorso. Del cinquantacinquenne non si hanno più notizie da tre giorni, quando si è allontanato dalla sua abitazione di mattina e non ha più fatto ritorno. I famigliari non vedendolo più rientrare si sono preoccupati che gli sia accaduto qualcosa di brutto e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Al momento non sono note le cause della sua assenza da casa. Sono giorni di apprensione per i suoi cari che lo stanno cercando. Roberto abita ad Acilia a Roma insieme a sua moglie e a loro figlio.

I famigliari hanno lanciato un appello, per chiedere a chiunque lo abbia visto di segnalarlo. A diffondere la richiesta d'aiuto dei parenti è stata la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?', in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarellli, che sostiene i famigliari e gli amici delle persone scomparse. Ha diffuso le sue foto e il suo identikit. La speranza è che Roberto stia bene e che possa riabbracciare presto i suoi cari.

L'identikit di Roberto, scomparso da Acilia

Roberto ha cinquantacinque anni e lavora come giardiniere. È alto un metro e ottanta centimetri, è calvo e ha occhi castani. L'ultima volta in cui è stato visto prima della scomparsa indossava un giubotto scuro, jeans, stivaletti di colore marrone scuro fino alla caviglia. Non ha segni particolari. Da quanto si apprende la sua auto è parcheggiata dietro casa e al suo interno ha lasciato i suoi effetti personali, ma dovrebbe avere con sé il portafoglio con la carta d'identità.

Le zone da attenzionare sono Acilia e il quadrante Sud della Capitale, tuttavia potrebbe trovarsi ovunque, magari si è spostato con i mezzi pubblici. Chiunque lo abbia visto o abbia notato una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di avvertire immediatamente le forze dell'ordine chiamando il Numero delle Emergenze 112 e segnalando l'avvistamento.