Roberto e Emiliano erano usciti insieme a pesca di notte: i corpi senza vita ritrovati sulla spiaggia Sono di Emiliano Brinchi e Roberto D'Ascenzi i due corpi senza vita ritrovati sulla spiaggia di Montalto di Castro. I due amici erano usciti a pesca insieme.

A cura di Redazione Roma

Tragedia ieri nelle acque dell'alto Lazio. Sulle cose del Viterbese il mare ha restituito il corpo senza vita di due uomini. Emiliano Brinchi e Roberto D'Ascenzi sono stati ritrovati a un chilometro e mezzo di distanza sulla spiaggia di Montalto Di Castro tra lo stabilimento dell'Aeronautica Militare e la locaalit Murelle. I due amici erano usciti, come spesso facevano, insieme a pesca di notte, quando per ragioni ancora da chiarire hanno perso il controllo della loro imbarcazione finendo in acqua e perdendo la vita.

A pesca su una barca a remi, affondata forse da uno scoglio

Sulla spiaggia è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto e della stazione locale dei carabinieri. I due corpi sono stati trasferiti nell'istituto di medicina legale per essere sottoposti ad autopsia: secondo un primo esame superficiale sono state riscontrate diverse fratture, dovute probabilmente all'urto con degli scogli. L'ipotesi più credibile al momento è che la barca sulla quale erano usciti, un piccolo natante a remi, sia affondata dopo l'urto proprio con qualche formazione rocciosa che i due amici non hanno notato.

Le ricerche fino al tragico ritrovamento

L'allarme era stato lanciato dai parenti dei due uomini nella tarda mattinata di ieri quando, preoccupati di non vederli rientrare, hanno dato l'allarme: subito si è messa in moto la macchina della ricerca che ha coinvolto la Guardia Costiera e le forze dell'ordine. Le ricerche, durate poche ore visto il tragico epilogo, hanno coinvolto anche un elicottero che per diverse ore ha scrutato il mare nella speranza di ritrovare i due uomini vivi.