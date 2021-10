Risultati elezioni Roma, verso il nuovo consiglio comunale: le preferenze conquistate da tutte le liste I candidati consiglieri delle liste a sostegno dei quattro principali candidati a sindaco di Roma, Virginia Raggi, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, che hanno conquistato più preferenze. Per conoscere la composizione esatta del nuovo consiglio elettorale occorrerà aspettare i risultati del ballottaggio, ma qualche bilancio già si può fare: in consiglio siederà una nutrita truppa di consiglieri della lista di Carlo Calenda e saranno invece pochissimi i consiglieri eletti dal Movimento 5 Stelle.

A cura di Enrico Tata

Non sono ancora dati definitivi (alle 13.30 del 6 ottobre mancano ancora 75 sezioni all'appello), ma ecco una prima lista dei candidati consiglieri più votati alle elezioni di Roma. Per conoscere l'esatta composizione del nuovo consiglio comunale sarà decisivo il ballottaggio, perché il candidato vincente potrà contare sul 60 per cento dei consiglieri comunali. Alcuni candidati consiglieri, comunque, sono già sicuri di far parte della nuova assemblea capitolina. Ci sarà una nutrita pattuglia della lista Carlo Calenda, la più votata in assoluto, mentre il Movimento 5 Stelle, che aveva una larghissima maggioranza, riuscirà a far sedere in aula Giulio Cesare soltanto 3 o 4 consiglieri.

Liste a sostegno di Enrico Michetti, i più votati

Questi sono stati i risultati ottenuti dalle principali liste a sostegno di Enrico Michetti: Fratelli d'Italia ha ottenuto il 17,42 per cento dei voti, la Lega ha conquistato il 5,93 per cento, la lista Michetti Sindaco il 2,47 per cento e Forza Italia il 3,59 per cento. Sono queste le uniche liste che hanno speranza di eleggere almeno un consigliere. (Quello che segue è un elenco dei candidati più votati per ogni lista e non è, quindi, una lista dei consiglieri eletti).

Fratelli d'Italia

Rachele Mussolini 8.263 Giovanni Quarzo 6.504 Francesca Barbato 6.107 Andrea De Priamo 5.962 Lavinia Mennuni 5.432 Federico Rocca 4.948 Stefano Erbaggi 4.517 Mariacristina Masi 4.345 Giovanni Ottaviano 4.144

Lega

Simonetta Matone 4.818 Fabrizio Santori 3.432 Davide Bordoni 3.406 Maurizio Politi 3.034

Lista civica Michetti Sindaco

Antonio De Napoli 775 Mario Brozzi 540

Forza Italia

Marco Di Stefano 2.591 Simone Foglio 1.836 Rocco Belfronte 1.490

Liste a sostegno di Roberto Gualtieri, i più votati

Il Partito democratico ha ottenuto il 16,38 per cento, la lista civica Gualtieri Sindaco ha ottenuto il 5,40 per cento, Roma Futura ha ottenuto l'1,97 per cento e Sinistra Civica Ecologista il 2.02.

Partito democratico

Sabrina Alfonsi 7.031 Maurizio Veloccia 7.013 Svetlana Celli 3.888 Andrea Alemanni 3.550 Yuri Trombetti 3.459 Giulia Tempesta 3.028 Erica Battaglia 2.587 Carla Consuelo Fermariello 2.530 Claudia Pappatà 2.476

Lista Civica Gualtieri sindaco

Giorgio Trabucco 897 Carmine Barbati 620 Monica Lucarelli 607 Elisabetta Lancellotti 596

Sinistra Civica Ecologista

Alessandro Luparelli 2.473 Michela Cicculli 2.414 Roberta Agostini 1.365

Roma Futura

Giovanni Caudo 4.820 Claudia Pratelli 2.237 Tiziana Biolghini 1.096

Raggi e Calenda

Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto l'11 per cento e la lista Carlo Calenda ha ottenuto il 19,81 per cento, risultando la lista più votata in assoluto.

Movimento 5 Stelle

Linda Meleo 1.161 Paolo Ferrara 953 Daniele Diaco 919 Germana Paoletti 822

Lista Civica Virginia Raggi

Antonio De Santis 736 Gabriella Raggi 647

Lista Carlo Calenda