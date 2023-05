Risultati elezioni, centrosinistra vince a Valmontone: la nuova sindaca è Veronica Bernabei Ufficiale: Veronica Bernabei è la nuova sindaca di Valmontone, comune in provincia di Roma. Ha battuto il candidato del centrodestra Marco Gentili e la candidata civica Cristiana Carrozza.

Veronica Bernabei è la nuova sindaca di Valmontone. Ha battuto il candidato del centrodestra Marco Gentili e la candidata civica Cristiana Carrozza. Nata il 26 marzo 1987 a Colleferro, è impiegata presso un'agenzia di viaggi. Attualmente è vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici del comune di Valmontone, in provincia di Roma.

La sua coalizione è composta da quattro liste: Lista Civica Noi, Valmontone Futura, Uniti per Valmontone e Valmontone nel cuore. I risultati non sono ancora definitivi, ma con il 75 per cento delle schede scrutinate Bernabei è al 59,09 per cento, Marco Gentili al 32,58 per cento e Cristiana Carrozza all'8,33 per cento.

Il sindaco in carica, Alberto Latini, ha commentato così il risultato della sua vicesindaca: "Valmontone ha scelto! Valmontone ha scelto la continuità e l'affidabilità di un progetto.Forse, oggi, e dopo tre elezioni, un ragionamento politico andrebbe fatto, perché quanto successo non può essere ignorato!Ora buon lavoro a Veronica Bernabei prima donna Sindaco a Valmontone, sindaco di tutti i valmontonesi".