Risultati elezioni Anzio e Nettuno: centrosinistra vince i ballottaggi e strappa i due comuni alla destra Il centrosinistra ha vinto le elezioni sia ad Anzio che a Nettuno, con i risultati dei ballottaggi che ormai sono definitivi. Il nuovo sindaco di Nettuno è Nicola Burrini e il nuovo sindaco di Anzio e Aurelio Lo Fazio.

A cura di Enrico Tata

Sono ormai definitivi i risultati del ballottaggio di Anzio e Nettuno, comuni del litorale a Sud di Roma dove erano in programma le elezioni amministrative a causa dello scioglimento di entrambi i consigli comunali per mafia. Il centrosinistra ha vinto sia ad Anzio che a Nettuno. Al primo turno era invece in vantaggio il centrodestra in entrambi i comuni.

A Nettuno con 34 sezioni scrutinate su 35, è ormai certa la vittoria di Nicola Burrini, candidato del centrosinistra, attualmente al 57 per cento.

Ad Anzio con 31 sezioni scrutinate su 38 è ormai incolmabile il vantaggio il candidato del centrosinistra, Aurelio Lo Fazio, attualmente al 55 per cento, contro il 45 per cento candidato del centrodestra, Stefano Bertollini.

"Un risultato storico che riporta il centrosinistra alla guida di due Comuni governati dalla destra per anni, rappresentando un segnale forte di rinnovamento e fiducia in un progetto politico alternativo. Il Partito Democratico c’è e il centrosinistra, unito intorno a progetti concreti e candidature rappresentative del territorio, cresce nei Comuni e tra le persone. Siamo l'alternativa alla destra, sia nel Lazio che a livello nazionale”, è il primo commento al risultato delle elezioni di Daniele Leodori, Segretario Pd Lazio.

"Faccio i miei auguri ai neosindaci Aurelio Lo Fazio e Nicola Burrini e ringrazio tutte le forze progressiste che hanno contribuito al successo di questa sfida cruciale per un territorio bisognoso di riscatto. Ora è necessario lavorare sin da subito per garantire un futuro migliore per le comunità locali. Dalla rivincita del Litorale passa anche l’alternativa per la Regione Lazio”. Così invece la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

L'affluenza al ballottaggio ad Anzio e Nettuno

Al secondo turno i votanti sono stati ad Anzio il 32,63 per cento contro il 45,77 per cento del primo turno. A Nettuno si è invece recato alle urne il 31,27 per cento degli aventi diritto al voto contro il 46,86 per cento del primo turno.

I risultati del primo turno ad Anzio

Ad Anzio la sfida è tra Stefano Bertollini, candidato della coalizione di centrodestra, che al primo turno ha ottenuto il 47 per cento dei voti, ed Aurelio Lo Fazio, 17,2 per cento degli elettori. Al ballottaggio, però, è stato appoggiato da tutti gli altri candidati sindaci sconfitti.

I risultati del primo turno a Nettuno

Al primo turno a Nettuno il candidato del centrodestra Daniele Maggiore aveva conquistato il 29,84 per cento contro il 28,02 ottenuto dal candidato del centrosinistra Nicola Burrini.