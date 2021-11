Ristoratore violenta una sua dipendente: “Se non mi denunci ti promuovo” Il gestore del ristorante, un ragazzo di 26 anni, è stato arrestato e portato in carcere. Aveva provato a comprare il silenzio della donna.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato perché accusato di violenza sessuale da una dipendente. È successo a Civitavecchia nelle scorse ore, in seguito alla denuncia di una ragazza che ha accusato il 26enne di averla stuprata. Il ragazzo è il gestore del ristorante dove lavora la donna: secondo quanto raccontato da lei ai poliziotti del commissariato di Civitavecchia, l'aggressore avrebbe tentato di minimizzare la violenza, dicendole anche che se non avesse detto nulla l'avrebbe promossa con una posizione di rilievo all'interno del ristorante. La giovane però ha rifiutato, decidendo di andare al commissariato di Civitavecchia per dire tutto quello che era successo e denunciare il suo aggressore.

Abusa di una sua dipendente: 26enne in carcere

Non appena la donna è andata dai poliziotti per sporgere denuncia sono cominciate le indagini, che hanno portato all'arresto del 26enne. La magistratura di Civitavecchia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il ristoratore, che è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni il giudice ascolterà anche la sua versione di quanto accaduto. Per adesso le accuse sono molto gravi dato che il 26enne deve rispondere del reato di violenza sessuale. Gli abusi denunciati dalla ragazza hanno avuto luogo qualche giorno fa: forse rendendosi conto che sarebbe stato arrestato in caso di denuncia, il 26enne ha fatto di tutto per comprare il silenzio della donna, che però ha deciso di non cedere al ricatto e denunciarlo. Le indagini hanno fatto emergere gravi indizi a carico del 26enne, che infatti è stato arrestato.