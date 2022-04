Rissa sul bus Atac in pieno centro: 5 feriti, uno è grave Sono stati fermati cinque ragazzi stranieri, tutti di età compresa tra 19 e 30 anni. Dovranno rispondere delle accuse di rissa e lesioni.

A cura di Enrico Tata

Una lite furibonda sul bus notturno lungo via Nazionale, angolo via Torino, pieno centro di Roma. Cinque persone sono rimaste ferite, una in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. A dare l'allarme è stato l'autista del mezzo Atac, che ha telefonato al numero di emergenza 112 e ha segnalato un gruppetto di stranieri che litigava a bordo del suo bus. Erano quasi sicuramente ubriachi. Fin da piazza Indipendenza hanno cominciato a litigare furiosamente fra di loro nel tragitto fino a piazza della Repubblica. Là hanno preso il bus, ma hanno continuato a litigare anche a bordo e quindi il conducente ha dovuto accostare il mezzo e fermarsi a lato della carreggiata.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia Roma Centro. Sono stati fermati cinque ragazzi stranieri, tutti di età compresa tra 19 e 30 anni. Dovranno rispondere delle accuse di rissa e lesioni. Uno di loro è stato soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Come detto, le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto proprio prima della mezzanotte di oggi.

Un altro bus Atac è stato invece colpito da una sassaiola mentre stava rientrando nel deposito in via Luigi Candoni, Magliana, che si trova affianco a un campo rom. Nella notte tra lunedì e martedì alcune persone hanno preso di mira il mezzo e hanno danneggiato il vetro sulla fiancata. Il conducente del bus ha ripreso la scena con il suo cellulare e ha mostrato i danni causati al mezzo da lui guidati. L'assessore ai Trasporti, Eugenio Patané, ha sottolineato in merito a quell'area che esistono "tuttora notevoli problemi di ordine pubblico che mettono a repentaglio la sicurezza del trasporto pubblico, della rimessa, dei lavoratori e anche dei passeggeri".