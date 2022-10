Rischia di partorire in strada: il piccolo Teo salvo grazie agli agenti che scortano la mamma È stato proprio il tempestivo intervento di alcuni agenti della polizia locale a permettere alla donna di mettere alla luce suo figlio, il piccolo Teo, su un letto dell’ospedale San Giovanni di Roma.

A cura di Enrico Tata

Rischia di partorire in strada, ma fortunatamente una pattuglia della polizia locale ha scortato la futura mamma, che in questo modo è potuta arrivare in tempo al pronto soccorso. È stato proprio il tempestivo intervento di alcuni agenti a permettere alla donna di mettere alla luce suo figlio, il piccolo Teo, su un letto dell'ospedale San Giovanni di Roma. Il bimbo è in buone condizioni di salute e, insieme alla mamma, è stato già dimesso e ora si trova a casa, dove gli hanno fatto visita (foto in alto) anche i vigili che hanno aiutato i genitori. La signora ha ringraziato calorosamente gli agenti per la prontezza e per la sensibilità dimostrata.

Grazie agli agenti, la mamma è arrivata in tempo in ospedale

Gli agenti del VII Gruppo Appio, diretti da Maurizio Maggi, stavano svolgendo un servizio di pattuglia e vigilanza nel territorio quando hanno notato, all'altezza di piazza Re di Roma, una macchina ferma a lato della carreggiata. All'interno c'era un uomo, visibilmente agitato, che tentava in qualche modo di aiutare la figlia in quel momento già in pieno travaglio. I vigili hanno accostato e sono intervenuti attivando i segnali di emergenza e scortando padre e figlia fino all'ospedale San Giovanni. Una volta arrivati, hanno affidato la donna alle cure dei sanitari. Il parto, come detto, è avvenuto senza complicazioni e il piccolo Teo è in buone condizioni di salute. Dopo poche ore di ricovero, mamma e figlio sono stati dimessi e hanno potuto fare rientro nella loro abitazione. Là hanno accolto, tra i tanti visitatori, anche gli agenti che si sono fermati a prestare aiuto.