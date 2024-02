Rinviato il concorso pubblico per 271 infermieri del 19, 20 e 21 febbraio Rinviati a data destinarsi i colloqui del 19, 20 e 21 febbraio 2024 del concorso pubblico per infermieri della Asl Roma 2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il concorso pubblico per infermieri in programma il 19, 20 e 21 febbraio è stato rinviato a data da destinarsi. A comunicarlo la Asl Roma 2 in un avviso a firma del direttore U.O.C. Gestione Giuridica Risorse Umane e Relazioni Sindacali Pasquale Molitierno. Il motivo del rinvio è per la "indisponibilità del presidente della Commissione esaminatrice" per cui i colloqui che si sarebbero dovuti tenere lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 febbraio sono rinviati a data da destinarsi.

Le date sostitutive dei colloqui verranno rese note, informa sempre la Asl Roma 2con un avviso pubblicato sul sito web della Asl stessa, nella sezione concorsi. I candidati coinvolti che attendono le nuove date nelle quali sostenere i colloqui devono consultare portale ufficiale della Asl Roma 2 per ogni ulteriore comunicazione. Si tratta del concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami a valenza regionale, per la copertura a tempo pieno indeteriminato di 271 posti di coordinatore delle professioni sanitarie (Cps) infermiere categoria D.