Rinviato al 9 ottobre 2023 lo sciopero di 24 ore previsto per venerdì a Roma: le motivazioni L’Unione sindacale di base ha deciso di rinviare a lunedì 9 ottobre lo sciopero di 24 ore previsto per venerdì 29 settembre dopo che il ministro Salvini ha firmato la precettazione riducendo la mobilitazione a 4 ore.

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

Lo sciopero dei mezzi pubblici previsto in tutta Italia per venerdì 29 settembre 2023, compresa Roma e l'intera regione Lazio, è stato rinviato a lunedì 9 ottobre. A comunicarlo in una nota l'Unione sindacale di base, in risposta alla precettazione firmata questa mattina dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, con cui lo sciopero originariamente di 24 ore è stato ridotto a 4 ore.

Quando ci sarà il prossimo sciopero dei trasporti a Roma

"Non bastano 4 ore, non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti, per permettere a tutti gli autoferrotranvieri di poter scendere in piazza e manifestare il loro dissenso", scrive il sindacato. Mobilitazione annullata in tutta Italia e rinviata dunque al 9 ottobre, nuovamente per la durata di 24 ore: venerdì 29 settembre sarà attiva l'intera rete di trasporti pubblici.

Secondo quanto previsto, a Roma l0 sciopero indetto per venerdì 29 settembre avrebbe interessato la rete di autobus, tram e metropolitane gestite da Atac, le linee di Roma Tpl e i mezzi Cotral, comprese la ferrovia Roma – Civita Castellana – Viterbo e la Metromare, ex Roma – Lido. Previsti possibili disagi anche sul resto delle linee regionali Cotral. Assicurate ai pendolari le fasce di garanzia da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Le motivazioni dello sciopero

Alla base dello sciopero indetto da Usb e poi rinviato al 9 ottobre ci sono: