Ricevono il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti: denunciate 11 persone a Sabaudia “Indebita percezione del reddito di cittadinanza” è il reato di cui dovranno rispondere otto donne e tre uomini di età compresa tra i 23 e i 70 anni e residenti a Sabaudia.

A cura di Enrico Tata

Non avevano i requisiti, ma percepivano lo stesso il reddito di cittadinanza. Undici persone avrebbero ricevuto 54mila euro pur senza averne alcun titolo. Si tratta, in media, di quasi 5mila euro a testa. "Indebita percezione del reddito di cittadinanza" è il reato di cui dovranno rispondere otto donne e tre uomini di età compresa tra i 23 e i 70 anni e residenti a Sabaudia. I cittadini sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della stazione di Sezze e dal personale del nucleo Ispettorato del lavoro dei carabinieri di Latina.

I militari hanno eseguito controlli incrociati utilizzando le banche dati del comune di residenza, i dati dell'Inps e la normativa vigente in materia di reddito di cittadinanza. Ebbene gli undici cittadini avrebbero fornito dichiarazioni false soprattutto in relazione alla residenza in Italia da oltre 10 anni. Nel tempo avevano quindi percepito, come se nulla fosse, il sussidio anche se, come dimostrato, non ve n'erano le condizioni. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno comunicato all'autorità giudiziaria e all'Inps i risultati dell'indagine e hanno chiesto lo stop all'elargizione del reddito e ovviamente anche il recupero delle somme indebitamente percepite, che ammontano per la precisione a 54.327,67 euro.

"Continueranno i monitoraggi dei Carabinieri finalizzati a contrastare efficacemente gli abusi, registrati nel corso del tempo, da parte di soggetti che non versano nelle condizioni giustificatrici del percepimento del reddito di cittadinanza e che con la loro condotta non solo commettono reato, ma sviliscono la ratio dell'istituto giuridico del beneficio", si legge nel comunicato diffuso dai carabinieri.