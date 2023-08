Regione Lazio, riunione sul granchio blu. L’assessore Righini: “Incentivare vendita e consumo” L’assessore al Bilancio e alla Pesca Giancarlo Righini: “Pesca a strascico sotto le tre miglia per fare un ‘censimento’ e trasformazione del granchio blu in una ‘risorsa’ in termini commerciali”.

A cura di Teresa Fallavollita

Si è tenuto oggi pomeriggio, mercoledì 30 agosto, presso la sala riunioni dell’assessorato al Bilancio, all’Agricoltura e alla Pesca della Regione Lazio, l'incontro convocato dall'assessore Giancarlo Righini al quale hanno preso parte anche cooperative, associazioni e sindacati del settore pesca. Tra i temi del vertice, una panoramica sulle problematiche legate alla proliferazione del granchio blu ("Callinectes sapidus") sulle coste laziali e l'individuazione di politiche di contrasto alla diffusione del crostaceo.

La riunione di oggi, come spiegato dallo stesso assessore al Bilancio e alla Pesca Righini, serve per fare il punto e raccogliere proposte su quella che viene ormai definita "emergenza del granchio blu", in vista dell'incontro al ministero con il sottosegretario La Pietra.

Pesca a strascico sotto le tre miglia

"Prima fra tutte – l'intervento dell'assessore, riportato dal Corriere – è nostra intenzione chiedere l’autorizzazione della pesca a strascico, in via straordinaria e per pochi giorni, sotto le tre miglia. In questo modo sarà possibile fare un ‘censimento' della vera consistenza del problema. Il grido d’allarme che ci arriva ogni giorno dai pescatori non ci può lasciare indifferenti". Infatti, questa specie aliena originaria dell'Oceano Atlantico comparsa nei nostri mari già dallo scorso anno rappresenta una minaccia per il nostro ecosistema, complici i rapidissimi tempi di riproduzione, tanto da essere stata ribattezzata "il killer dei mari": tra le specie a rischio, cozze, vongole, telline, cannolicchi.

"Incentivare il consumo del granchio blu"

"Faremo in modo che il granchio blu diventi presto una ‘risorsa' in termini commerciali – la proposta dell'assessore Righini – È stato già evidenziato, infatti, che si tratta di un prodotto di ottima qualità e dalle importanti capacità nutrizionali, per questo introdurremo tutti gli strumenti necessari per accelerare la possibilità di mettere a disposizione dei consumatori questo prodotto che potrebbe portare benefici anche dal punto di vista farmaceutico e della salvaguardia dell’ecosistema".