Regione Lazio, guai per Conte: il M5S esplode, due consiglieri con Forza Italia da settembre Tutto pronto per la conferenza stampa con Antonio Tajani che ufficializzerà il passaggio di Roberta Della Casa e Marco Colagrossi dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia. Potrebbe tenersi già il prossimo 1 settembre.

A cura di Valerio Renzi

Una pessima notizia per le opposizioni alla Regione Lazio, e una pessima notizia in particolare per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: tutto è pronto per il passaggio dei consiglieri Roberta Della Casa e Marco Colarossi a Forza Italia. La conferenza stampa doveva tenersi il 1 settembre ma, con la convocazione del consiglio straordinario dedicato alla vicenda De Angelis, potrebbe slittare di qualche giorno. Da quanto si apprende alla conferenza stampa parteciperà anche il leader Antonio Tajani. Roberta Della Casa è l'ex presidente del IV Municipio di Roma, mentre Colarossi ha lavorato dal 2019 negli staff di comunicazione del M5S e come collaboratore parlamentare ed è legatissimo alla prima (tanto da presentarsi in "tandem" elettorale). A meno di un anno dalle elezioni sono pronti a cambiare casacca.

Il Movimento 5 Stelle vedrebbe così dimezzata la rappresentanza alla Pisana e Forza Italia passare da tre a cinque consiglieri. Un'implosione quella del gruppo pentastellato, iniziata subito dopo la chiusura delle urne. Un esito paradossale quello del passaggio dei due storici esponenti pentastellati in maggioranza, visto e considerato che sono stati eletti dopo una rottura drammatica con il centrosinistra (con il quale governavano alla Pisana) e la scelta della candidatura di Donatella Bianchi tutta improntata a cavalcare i temi di "sinistra", a cominciare dall'ambiente. L'aspirante presidente si è dimessa un minuto dopo, e ora l'addio dei due consiglieri imporrebbe una riflessione sullo stato del Movimento a Roma e nel Lazio che per ora tarda ad arrivare.

Il punto che contestano in molti, è che sul territorio il M5S non si è strutturato. E questo nonostante cinque anni di governo monocolore in Campidoglio, ma anche in comuni importanti come Guidonia Montecelio e Pomezia, che non sembrano aver sedimentato nulla. Il punto è sempre lo stesso: contano solo le questioni nazionali, e comandano solo i commissari de facto scelti da Giuseppe Conte (in particolare i malumori sono rivolti contro Paola Taverna). Se in Regione Lazio è un disastro, anche in Campidoglio le cose non vanno benissimo, con Virginia Raggi che ormai si muove come una battitrice libera, e che ogni giorno sembra sempre più vicina alla destra. La stessa Raggi che non spese neanche un post sui social per sostenere il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali.