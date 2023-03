Rave party improvvisato a Torpignattara a Roma: interviene la Polizia e sgombera i partecipanti La Polizia ha interrotto e sgomberato un rave party nel parco degli acquedotti a Roma.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il reparto Mobile della Questura di Roma è intervenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 25 marzo, nel quartiere Torpignattara di Roma per sgomberare un rave party improvvisato da alcuni ragazzi in un prato.

I partecipanti al rave party non saranno stati più di cento e stavano ballando nel parco degli acquedotti. La Polizia è giunta sul posto con le camionette e ha interrotto l'evento.

Su sollecitazione degli agenti, il rave è stato interrotto e non risulta che ci siano stati scontri o disordini. Ora i partecipanti saranno identificati, in quanto in base alla nuova norma questi eventi sono illegali.

Con il decreto approvato dal Governo presieduto da Giorgia Meloni e voluto dal Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, infatti, deve essere sanzionata qualsiasi "invasione di terreni o edifici, pubblici o privati" e raduni "dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica".

Gli organizzatori potrebbero essere "puniti con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000". Inferiori, invece, le sanzioni per i partecipanti.