Rapisce il padre dall’ospedale e chiede riscatto alla madre: “Dammi i soldi o non lo vedi più” L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Ha chiesto il riscatto alla madre per comprarsi la droga a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo ha rapito il padre anziano e con problemi di salute per ricattare la madre e farsi dare i soldi per comprare la droga. È successo tra venerdì e domenica pomeriggio della scorsa settimana a Ostia. Il 59enne è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere. Prima di essere ammanettato si è scagliato contro gli agenti e contro la madre, che lo ha denunciato. Il padre, un 87enne molto malato, è stato liberato ed è potuto tornare nella sua abitazione.

Tutto è cominciato venerdì quando il figlio della coppia, un 59enne con problemi di tossicodipendenza e che già in passato aveva maltrattato i genitori, è andato all'ospedale Grassi di Ostia per prendere il padre. L'uomo era stato ricoverato per diverso tempo, e pensava che il figlio fosse venuto per riportarlo a casa. Così, però, non è andata. Il 59enne lo ha portato nel suo appartamento, dopodiché si è recato dalla madre dicendole che se voleva vedere il marito doveva pagargli un riscatto.

L'87enne è rimasto chiuso nella casa del figlio, senza possibilità di uscire, per due giorni. La moglie ha chiamato la polizia, chiedendo il loro intervento e raccontando cosa fosse accaduto. Non era la prima volta che il figlio era violento con i genitori: la donna era arrivata addirittura a trasferirsi da un'amica per paura che potesse farle male. I poliziotti si sono messi sulle tracce dell'uomo, rintracciato a poca distanza dal suo appartamento in viale di Castel Porziano. Quando ha visto gli agenti ha provato a scagliarsi contro di loro e contro la madre che lo aveva denunciato. Il padre è stato poi liberato e ha potuto fare ritorno a casa.