Rapina una farmacia di Ostia con una pistola giocattolo e la maschera da clown: 30enne arrestato

A cura di Enrico Spaccini

Un 30enne è stato arrestato nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 agosto, per aver rapinato una farmacia a Ostia (sul litorale romano). L'uomo, indossando una maschera da clown e impugnando una pistola giocattolo, era riuscito a farsi consegnare 642 euro. Ha provato a scappare salendo su un autobus, ma i poliziotti del commissariato di Ostia lo hanno intercettato poco dopo.

Il colpo è andato in scena qualche minuto prima delle 13:30 del 14 agosto. Il 30enne, originario della Bosnia Erzegovina, era entrato nella farmacia al civico numero 63 di via Stella Polare di Ostia, a pochi passi dalla costa tirrenica, indossando una maschera da clown. Armato di coltello serramanico e di pistola giocattolo, con il tappo rosso verniciato di nero, si è avvicinato alla cassa e si è fatto consegnare da un dipendente 642 euro, l'incasso della mattinata.

Dopo aver arraffato anche qualche prodotto dagli scaffali, il 30enne è uscito dalla farmacia e si è dato alla fuga. Pensando di potersi confondere tra la folla d'agosto e allontanarsi dalla polizia che era già sulle sue tracce, il giovane è salito a bordo di un autobus Atac.

La corsa, però, è durata poco. A meno di due chilometri di distanza, in via Vannutelli, i poliziotti del commissariato di Ostia sono riusciti a intercettarlo grazie ad alcuni colleghi in borghese. Una volta bloccato, il 30enne è stato arrestato con l'accusa di rapina e ora attende che venga celebrato il processo per direttissima nei suoi confronti che si terrà il 16 agosto presso il Tribunale di Roma.