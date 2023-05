Rapina un bar armato di forbici: carabiniere libero dal servizio lo insegue e blocca I carabinieri hanno arrestato un rapinatore, che ha fatto irruzione all’interno di un bar in via Appia Nuova a Roma. Raggiunto da una pattuglia, i militari lo hanno portato in caserma, il giudice poi ha disposto i domiciliari.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura in un bar di via Appia Nuova a Roma, dove un uomo di trent'anni ha fatto irruzione armato di forbici, mettendo in atto una rapina e minacciando il titolare. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri, martedì 23 maggio nella periferia Sud della Capitale. Un episodio che si è concluso con un arresto per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere e la restituzione del bottino al proprietario, un cittadino cinese, grazie all'intervento di un carabiniere libero dal servizio.

A fermare il rapinatore un carabiniere libero dal servizio

Secondo le informazioni apprese il rapinatore, un trentenne romano, è entrato all'interno dell'esercizio commerciale, impugnando un paio di forbici. Tenendole bene in vista, le ha oscillate in aria, minaccaindo il titolare per farsi consegnare l'incasso della giornata. Così è riuscito in breve tempo a impossessarsi del denaro presente in cassa. Preso il bottino, ha provato a scappare. A fermare la sua fuga è stato un carabiniere, che lavora presso la Banca d’Italia. Il militare in quel momento era libero dal servizio e vestito "in borghese". Come altre persone era nel bar, quando ha assistito alla scena, si è qualificato ed è intervenuto. Nel frattempo ha chiesto rinforzi, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e gli ha chiesto di fermarsi.

Il giudice ha convalidato l'arresto con i domiciliari

Capendo che l'uomo non aveva intenzione di fermarsi, lo ha bloccato, in attesa dell'arrivo della pattuglia. Sul posto in breve tempo sono giunti i colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, che lo hanno arrestato e portato in caserma. Perquisito, il trentenne aveva addosso le forbici usate per compiere la rapina, 60 euro in contanti rubati dalla cassa del bar e 1,5 grammi di cocaina. Le forbici e la droga sono state sequestrate, mentre il denaro è stato riconsegnato al titolare del bar. Il giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.