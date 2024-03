Rapina da film in gioielleria: eleganti, volto scoperto e pistola con silenziatore. Fuggono col bottino Il colpo in una gioielleria di viale Parioli che vende orologi di lusso Rolex e Cartier: i due hanno minacciato il titolare e sono fuggiti con la refurtiva. Sul posto la scientifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La gioielleria rapinata dai due ladri questa mattina.

Sembra uscita direttamente da una scena di un film di azione la rapina avvenuta nella tarda mattinata di oggi, sabato 9 marzo 2024, in una gioielleria di viale dei Parioli, al civico 104, rivenditore di orologi di lusso come Rolex e Cartier. I due ladri, fuggiti con un bottino di almeno 20 orologi di lusso, non hanno fatto irruzione in gioielleria in maniera violenta. Si sono presentati al titolare del negozio vestiti eleganti e distinti. Ed è stato in quel momento che hanno estratto la pistola e lo hanno minacciato, prima della fuga.

La rapina da film in gioielleria

Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando due uomini sono entrati in gioielleria. Si sono presentati come due signori distinti, ben vestiti e a volto scoperto. Cercavano degli orologi. Serviti direttamente dal titolare, poco dopo hanno mostrato la loro vera identità. I due, come nella scena di un film, hanno estratto una pistola munita di silenziatore e l'hanno puntata contro l'uomo, minacciandolo.

"Dacci tutti gli orologi o spariamo", devono aver detto al titolare che si è visto costretto a cedere ai due ladri gli oggetti preziosi richiesti: almeno 20 orologi di lusso. Una volta entrati in possesso del bottino, sono usciti dalla gioielleria e si sono allontanati a piedi.

L'intervento degli agenti

L'allarme è scattato poco dopo che il colpo è stato messo a segno. Il titolare ha aspettato di essere al sicuro e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine che sono arrivate poco dopo. Sul posto sia gli agenti del commissariato di Villa Glori che quelli del Reparto Volanti. I poliziotti hanno subito aperto le indagini. Hanno ascoltato il titolare che ha ripercorso quegli attimi di paura. Nella gioielleria sono arrivati anche gli agenti della polizia scientifica, che sta effettuando i rilievi.