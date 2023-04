Rapina al centro commerciale Roma Est, banditi armati di motosega aggrediscono una guardia giurata Tentata rapina al centro commerciale Roma Est, dove cinque persone hanno scassinato la porta blindata armati di motosega. Uno di loro ha aggredito una guardia giurata.

A cura di Alessia Rabbai

Il centro commerciale Roma–Est (Google Maps)

Una guardia giurata del centro commerciale Roma Est è stata vittima di un pestaggio da parte di uno di cinque malviventi, che hanno fatto irruzione con una motosega. I fatti risalgono alla notte di domenica scorsa 23 aprile e si sono verificati all'interno del grande magazzino in via Collatina. A seguito dell'aggressione è dovuto andare in ospedale, visitato dei medici ha riportato ferite e lesioni, con una prognosi di cinque giorni. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, ascoltando il racconto del cinquantatreenne al momento dell'accaduto quest'ultimo era in servizio durante il turno di notte quando intorno alle 2 ha udito dei rumori sospetti provenire dall'ingresso posteriore dell'edificio. Pochi istanti dopo è scattato l'allarme e si è diretto a vedere cosa stesse accadendo.

Cinque persone armate di motosega avevano tentato di forzare l'ingresso del centro commerciale, smontando la porta blindata. Alla vista dei malviventi la guardia giurata ha sparato tre colpi in aria in segno di avvertimento, ma i malviventi non si sono lasciati intimorire, uno di questi lo ha aggredito facendolo cadere a terra e colpendolo con calci e pugni. Poi sono scappati a bordo di due auto e un furgone pronti per la fuga, facendo perdere le proprie tracce, ma lasciando gli strumenti utilizzare per scassinare la porta blindata. Il vigilantes ha subito dato l'allarme e sul posto sono arrivati in breve tempo gli agenti della Polizia di Stato.

La vittima dell'aggressione ha raccontato ai poliziotti cos'era appena accaduto e questi ultimi hanno svolto gli accertamenti del caso. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di zona, che potrebbero aver immortalato i rapinatori in fuga. Dalle riprese i poliziotti sono riusciti a risalire ad una targa, ora cercano i veicoli utilizzati nella tentata rapina. I tre mezzi secondo gli investigatori sarebbero serviti per trafugare quanti più oggetti possibili dal centro commerciale.