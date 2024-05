video suggerito

Ragazzo di 37 anni accoltellato a Roma: il suo corpo scaricato davanti all’ospedale da un’auto Un ragazzo di 37 anni è stato abbandonato davanti all’ospedale Pertini da un’auto che poi si è dileguata. Il ragazzo lotta ancora fra la vita e la morte per una coltellata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte fra sabato 18 e domenica 19 maggio il corpo di un ragazzo di 37 anni è stato abbandonato davanti all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini di Roma. I sanitari che lo hanno soccorso hanno subito notato una profonda ferita di arma da taglio e lo hanno operato d'urgenza. Ancora combatte fra la vita e la morta.

Era da poco trascorsa la mezzanotte di oggi quando i medici e gli infermieri del turno di notte si sono accorti di un'auto che si è fermata proprio davanti alle porte del pronto soccorso e, subito dopo aver lasciato un corpo a terra, si è allontanata di nuovo a velocità. Immediatamente si sono precisati fuori e hanno trovato un ragazzo con i segni evidenti di una coltellata.

Subito gli hanno prestato il primo soccorso, poi lo hanno trasferito all'ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico: la lama che lo ha trafitto ha infatti raggiunto il polmone, arrivando a forarlo. Le condizioni cliniche del ragazzo non quindi per nulla rassicuranti.

Intanto i carabinieri della compagnia di Roma Monte Sacro hanno avviato un'indagine per ricostruire i fatti. Il ragazzo è un 37enne di origini bosniache e attualmente residente presso un insediamento rom di Tor Sapienza. Ma, al momento, nulla si sa dell'aggressore e neanche della possibile dinamica dell'accoltellamento. I militari si sono anche recati al campo per avere maggior informazioni, ma non sembra essere emerso nulla di interessante neanche da parte dei familiari.