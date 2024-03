Ragazzo accoltellato sulla banchina della metro Spagna: aggressore fugge sul treno, caccia all’uomo Un ragazzo è stato accoltellato sulla banchina della metro Spagna. il 29enne, colpito fortunatamente di striscio, sta bene. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è stato accoltellato sulla banchina della metro Spagna a Roma. Si tratta di un 29enne che non ha fortunatamente riportato ferite gravi – è stato colpito solo di striscio – e non ha avuto bisogno di essere medicato. L'aggressore è scappato con la metropolitana e non è stato ancora rintracciato: secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un conoscente della vittima, che ha fornito le prime informazioni agli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo intervenuti sul posto. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, si sarebbe trattato di una lite tra borseggiatori. La vittima, infatti, è una persona già nota alle forze dell'ordine, arrestata in passato per furto.

Paura tra le persone presenti al momento sulla banchina, che quando hanno visto i due uomini litigare e uno estrarre il coltello hanno temuto il peggio. L'aggressione, a quanto si apprende, è avvenuta verso le 19, quando la stazione era piena di turisti e pendolari che stavano tornando a casa dal lavoro. Il giovane, ferito alla schiena, è stato portato in codice giallo al Policlinico Umberto I.

Gli investigatori stanno visionando le telecamere di sorveglianza per capire cos'è accaduto e rintracciare l'aggressore, al momento ancora a piede libero. Subito dopo aver ferito con il coltello il 29enne, è riuscito a infilarsi nella metro che stava ripartendo ed è fuggito, facendo perdere le sue tracce. L'arresto però, sarebbe questione di ore, dato che gli agenti hanno già alcune informazioni sulla sua identità. Il movente del litigio tra i due e del successivo accoltellamento, non è ancora chiaro.