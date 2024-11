video suggerito

Raffica di multe alle auto in doppia fila, Gualtieri presenta nuovo sistema: "Potrebbe non piacervi" Nuovo sistema elettronico in dotazione ai vigili di Roma per colpire le auto parcheggiate in doppia fila. Le multe potranno partire con pochi click ma, assicura il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, dovranno essere validate manualmente dagli agenti.

A cura di Enrico Tata

Un nuovo strumento tecnologico che permetterà ai vigili urbani di Roma di verificare in pochi secondi la correttezza della sosta dei veicoli e anche la regolarità o meno della revisione e dell'assicurazione. Le multe potranno partire con pochi click ma, assicura il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, dovranno essere validate manualmente dagli agenti.

Il nuovo strumento si chiama Cerbero e permetterà di catturare le targhe dei veicoli parcheggiati lungo le strade. A quel punto l'intelligenza artificiale segnalerà al vigile eventuali irregolarità: le auto con relative targhe segnate in rosso presentano problemi, quelle in verde risulteranno parcheggiate regolarmente. Per quanto riguarda revisione e assicurazione, potranno essere controllate in tempo reale attraverso una interrogazione alle banche dati. A quel punto, però, spetterà ai vigili decidere se comminare o meno la multa. E per farlo basterà soltanto un click.

Ha spiegato il sindaco Gualtieri nel video di presentazione su Instagram:

"Questo video potrebbe non piacervi oppure piacervi molto. A Roma troppe macchine sostano in doppia fila, e questo non solo rappresenta un pericolo per i cittadini poiché riduce la visibilità, ma ostacola anche la viabilità, intralciando e rallentando fortemente il traffico privato e pubblico".

Ha continuato il primo cittadino:

Eventuali sanzioni non saranno emesse in modo automatico ma sempre da un agente che dovrà validarle. Inoltre, per garantire la privacy, le immagini rilevate oscureranno automaticamente i volti dei cittadini.

Saranno a disposizione 20 nuovi apparati come questo, distribuiti tra i Gruppi territoriali e il GPIT (Gruppo pronto intervento traffico). Abbiamo il compito di garantire i cittadini che ci chiedono il rispetto delle regole e che troppo spesso subiscono chi, con comportamenti scorretti, come il parcheggio in doppia fila, lede non solo la fluidità della circolazione, ma anche la libertà di chi parcheggia regolarmente.

Critiche all'iniziativa sono arrivate per esempio dall'ex sindaco Gianni Alemanno, che ha attaccato Gualtieri: "In una città come Roma che un trasporto pubblico debolissimo, pochi parcheggi e un traffico esorbitante, gli automobilisti hanno un nuovo pericolo da temere: le mitragliatrici di multe che ci copriranno di verbali, senza neppure quel minimo di flessibilità e intelligenza che in genere i vigili possono utilizzare. E Gualtieri è talmente fuori dal mondo che se ne vanta pure con un apposito video. Guardate le facce dei vigili che sono stati coinvolti. Niente da fare: è la follia della sinistra Ztl".