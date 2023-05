Quindicenne scomparso da Livorno, non si hanno notizie da una settimana: “Potrebbe essere a Roma” Il ragazzo è uscito di casa il sedici maggio per andare al doposcuola, ma è stato visto prendere un autobus verso la stazione dei treni. Da allora di lui nessuna traccia.

A cura di Natascia Grbic

Potrebbe essere a Roma Iftekhar Iqbal, il quindicenne scomparso da Livorno ormai dal sedici maggio. Il giovane, che non è mai rientrato a casa, è stato visto l'ultima volta alla stazione della sua città, molto probabilmente mentre stava per prendere un treno. Il suo telefono è stato localizzato l'ultima volta alla stazione Termini di Roma, poi più nulla: il padre, Javed, è arrivato nella capitale per cercarlo e lancia un appello: "Torna a casa, risolveremo ogni problema".

In un'intervista rilasciata a Il Tirreno, il padre di Iftekhar ha dichiarato: "Ho camminato per tre giorni. Mi fanno male i piedi e ho le suole consumate. La città è grandissima. Se qualcuno ha notizie e mi indica un luogo vado lì, ma a casaccio è complicato".

Del ragazzo, finora, nessuna traccia. Né intorno alla stazione Termini, dove il telefono era stato localizzato, né in altre zone. Alle indagini della Questura di Livorno sta collaborando anche la Questura di Roma, ma per ora il giovane non è stato ancora ritrovato.

"Non aveva mai fatto una cosa del genere. Usciva raramente da solo e quando tardava telefonava sempre. Non so proprio cosa possa essere successo", ha continuato l'uomo a Il Tirreno. Il 15enne quel pomeriggio sarebbe dovuto andare al doposcuola, ma non vi ha mai messo piede. Quando i genitori si sono accorti che a casa non tornava hanno chiamato subito il 112, e dopo 24 ore sono andati a sporgere denuncia al commissariato.

Iftekhar è alto 160cm, ha occhi e capelli neri. Al momento della scomparsa indossava una giacca nera, una felpa bianca e nera con i fiori, scarpe da ginnastica bianche e aveva uno zaino nero e rosso.