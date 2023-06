Quanto costa comprare casa oggi a Roma: i prezzi aggiornati quartiere per quartiere L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 6 giugno scorso, il report annuale che contiene le statistiche sul mercato immobiliare di Roma e del Lazio.

A cura di Enrico Tata

L'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 6 giugno scorso, il report annuale che contiene le statistiche sul mercato immobiliare di Roma e del Lazio. Pur essendo stato pubblicato nel 2023 fa riferimento, ovviamente, a dati del 2022, quando ancora i prezzi delle case erano in leggera crescita. Complice il rialzo sui tassi dei mutui, negli ultimi mesi il mercato registra un calo, fanno sapere gli esperti del settore.

Nel 2022, si legge nel documento, si è registrato un consolidamento del numero di compravendite dopo un anno, il 2021, "segnato da un forte aumento delle transazioni che facevano seguito al brusco stop imposto dalle misure restrittive dovute al contenimento della pandemia da covid-19".

In totale, il dato delle NTN nel Lazio, cioè i volumi di abitazioni compravendute, è pari a oltre 70mila, di cui circa 60mila sono state effettuate a Roma e provincia (40mila soltanto in città), con un aumento, per quanto riguarda la Capitale, del 2,3 per cento rispetto al 2021.

Come si vede nel grafico, nel 2021 c'è stata un'impennata delle compravendite dopo lo stop dovuto al Covid e lo scorso anno è stato registrato un leggero aumento. Come prevedibile, la dimensione media delle case acquistate a Roma città è inferiore a quella delle altre province, 93 metri quadrati contro una media regionale di 98. Nella Capitale, inoltre, si assiste a una diminuzione negli acquisti di abitazioni oltre i 145 metri quadrati (meno circa il 4 per cento) e una crescita per l'acquisto di case sotto i 50 metri quadrati, più 10 per cento in un anno. La quotazione media al metro quadrato a Roma è di 2.740 euro, più 1,5 per cento rispetto al 2021, contro una media regionale di 2.607 euro.

L’andamento delle compravendite immobiliari nel tempo a Roma e provincia

Per quanto riguarda le 22 macroaree di Roma, si registra un aumento generale delle NTN per il 3 per cento. Le zone n cui si registrano flessioni particolarmente positive rispetto al 2021 sono quella al di fuori del Grande Raccordo Anulare a Nord, più 24 per cento, al di fuori del Grande Raccordo Anulare a Sud, più 13 per cento, cintura Eur (cioè la zona dell'Eur verso il Gra), più 13 per cento, zona Tiburtina, più 13 per cento, e Salaria, più 12 per cento. In termini assoluti la zona in cui sono state effettuate più compravendite è l'area Casilina/Prenestina, 3.616 NTN.

Sulle quotazioni, quella più elevata si registra, come prevedibile, nel centro storico (5.931 €/m2). Seguono le macroaree Semicentrale Parioli – Flaminio (4.986 €/m2 ), Semicentrale Salaria – Trieste – Nomentana (4.222 €/m2 ) e Semicentrale Prati – Trionfale (4.118 €/m2 ), che rappresentano le aree più prestigiose della città. Rispetto al 2021, i prezzi sono saliti soprattutto nella zona semicentrale Appia-Tuscolana, più 3,5 per cento, nella zona Appia-Tuscolana, più 5,8 per cento, nell'asse Colombo-Ostiense-Litorale, più 4,6 per cento.

Di seguito, invece, le tabelle con i prezzi per ogni zona OMI (zona territoriale omogenea). Per cercare la mappa di ogni zona, qua il link sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Tra le zone in cui i prezzi si sono alzati di più tra il 2021 e il 2022 ci sono, per esempio, Sallustiano (piazza Indipendenza), più 12 per cento, Villa Fiorelli, più 10, Appio Claudio e Arco di Travertino, più 10, Colli Aniene e Conca d'Oro, più 11/12.