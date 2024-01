Punta il taser contro la madre Ilona Staller, Ludwig Koons a processo: “Non l’ho mai minacciata” “Non ho mai minacciato mia madre”, si è difeso in aula il figlio di Ilona Staller, denunciato dalla madre lo scorso giugno e oggi a processo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Abbiamo avuto delle discussioni, ma non ho mai minacciato mia madre con un taser". Questa la difesa di Ludwig Koons, il figlio di 31 anni di Ilona Staller, la pornodiva nota con il nome di Cicciolina. "È vero che ho un taser, me lo aveva regalato un mio amico, non dovevo fare male a nessuno e io non sapevo che fosse illegale, ma non l'ho mai usato per minacciare mia madre".

Continua la vicenda giudiziaria che vede protagonisti Ilona Staller e il figlio dopo la denuncia presentata dalla donna alla fine dello scorso giugno. L'accusa nei confronti del trentunenne è di detenzione illegale di arma che, secondo quanto dichiarato da Staller, sarebbe stata puntata contro di lei per minacciarla qualora non gli avesse dato dei soldi.

Il processo a Ludwing

Si può considerare il taser una vera arma? Questo l'interrogativo che si pongono i giudici. La risposta è attesa per il prossimo giugno: qualora la risposta fosse negativa potrebbero cadere le accuse nei confronti del trentunenne. Il ragazzo, nel frattempo, dopo la denuncia sporta dalla madre, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma La Storta e, in seguito, raggiunto dalla misura del divieto di dimora nel comune di Roma.

Secondo quanto spiegato dalla storica diva del porno, il figlio l'avrebbe minacciata per chiederle dei soldi. E lei si sarebbe immediatamente rivolta ai carabinieri che, dopo averlo portato in caserma e davanti al giudice di Roma, è stato giudicato per direttissima. Fin dal primo momento ha negato di aver minacciato la madre. Adesso spetta ai giudici prendere una posizione sulla definizione del taser, entro la prossima udienza in programma a giugno.