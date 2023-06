Ilona Staller ex diva del porno denuncia il figlio: “Mi ha chiesto soldi minacciandomi con un taser” Il figlio di Ilona Staller ex diva del porno è stato arrestato e il giudice ha stabilito il divieto di dimora.

A cura di Alessia Rabbai

Ilona Staller è stata minacciata con il taser dal figlio Ludwig Koons. A raccontarlo è stata l'attrice stessa. Koons è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Roma La Storta, dopo la denuncia dell'ex diva del porno. I militari che sono intervenuti nell'abitazione hanno trovato anche il taser utilizzato dal figlio. Koons al momento è destinatario della misura di divieto di dimora nel Comune di Roma.

Il figlio di Ilona Staller l'ha minacciata per soldi

Secondo quanto denunciato da Staller il figlio l'avrebbe minacciata chiedendole soldi. Così si è rivolta immediatamente ai carabinieri. Fermato, i militari lo hanno portato in caserma e poi davanti al giudice del Tribunale di Roma, dov'è stato giudicato per direttissima. Durante l'udienza Koons ha ammesso assistito dal suo legale difensore di aver discusso con sua madre ma di non averla minacciata.