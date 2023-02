“Pu****a ti ammazzo, a domani non ci arrivi”: 36enne picchia e sevizia la compagna. Arrestato L’uomo picchiava la compagna da anni. L’altra sera i vicini della coppia hanno chiamato i poliziotti quando hanno sentito la donna chiedere aiuto.

A cura di Natascia Grbic

"Puttana ti ammazzo, a domani non ci arrivi". Questo ha urlato un uomo di trentasei anni alla compagna, mentre la spingeva giù dalle scale e la prendeva a calci e pugni. Nemmeno l'arrivo dei poliziotti ha fermato la sua furia: mentre gli agenti cercavano di allontanarlo lui continuava a colpirla, prendendo a pugni anche loro. Con molta fatica sono riusciti a fermarlo e ammanettarlo, arrestandolo per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

La notizia è riportata da Il Messaggero. La donna subiva gli abusi e le violenze del compagno da anni, ma non lo aveva mai denunciato per paura che la situazione si aggravasse e lui diventasse ancora più violento nei suoi confronti. "Non è la prima volta che mi aggredisce ma non ho mai avuto il coraggio di denunciare – ha spiegato ai poliziotti – lo scorso anno sono finita in ospedale quando durante una lite mi ha tirato una candela accesa addosso e che mi ha causato ustioni sul volto".

Dopo la violenta aggressione, la donna è stata portata in ospedale. Presa in carico dai medici, le hanno riscontrato una frattura del setto nasale e un trauma all'occhio. Non riuscirà a guarire prima di un mese. Il compagno, invece, è stato portato in carcere e sarà processato per direttissima.

Nonostante fosse stato beccato proprio mentre massacrava di botte la donna, il 36enne davanti ai poliziotti ha cercato di negare le violenze, minimizzando l'accaduto. A chiamare i soccorsi, i vicini della coppia, che hanno sentito le urla disperate di lei mentre lui la picchiava. Agli agenti hanno riferito che non era la prima volta che capitava, confermando così le accuse contro di lui.