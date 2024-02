Protesta degli insegnanti, Roma accusa il governo: “Neanche un euro sul personale per il Giubileo” Il Campidoglio chiede al governo Meloni non solo la proroga delle graduatorie per educatrici e insegnanti, ma anche autorizzando e finanziando un piano di assunzioni straordinarie per il personale di Roma in vista del Giubileo 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Centinaia tra educatrici e insegnanti stanno protestando in piazza del Campidoglio, chiedendo di sapere con certezza quale sarà il loro futuro. La questione riguarda le graduatorie per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, arrivate a scadenza e che il Governo non ha ancora prorogato, nonostante le richieste insistenti di Roma Capitale. L'occasione giusta, secondo il Campidoglio, era quella del ‘decreto milleproroghe', ma l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha ritenuto non necessario inserire nel provvedimento la conferma di questi elenchi da cui attingere per le assunzioni e per le supplenze.

Ma il problema più grande, hanno spiegato gli assessori capitolini al Personale, Andrea Catarci, e alla Scuola, Claudia Pratelli, intervenuti oggi in una seduta della Commissione Trasparenza, è legato non solo alle proroghe delle graduatorie, ma anche alla concreta possibilità di utilizzarle per le assunzioni.

Il Campidoglio deve rispettare un tetto per le spese del personale e per questo l'assessore Catarci ha chiesto al governo "un piano straordinario di assunzioni per Roma Capitale, 3mila persone in più (agenti di polizia locale, istruttori tecnici e personale per i servizi educativi) e 100 milioni. Perché altrimenti, anche se riuscissimo a prorogare le graduatorie, avremmo la possibilità di fare non più di qualche decina di assunzioni. Senza un intervento straordinario dell'esecutivo, prendendo atto dell'imminenza del Giubileo, con le sole risorse del Campidoglio non riusciremmo a fronteggiare le ".

Ancora, ha aggiunto Catarci: "Chiediamo la proroga delle validità di entrambe le graduatorie della scuola, importante elemento di rassicurazione per Roma Capitale. In secondo luogo chiediamo risorse e deroghe immediate per assunzioni e incentivi per il personale. Un piano straordinario in attesa e guardando al Giubileo. Finora, infatti, abbiamo fatto tutto con risorse di Roma Capitale: sul personale Governo e Regione Lazio non hanno messo un euro".

Attingendo dalle due graduatorie, quella per gli insegnanti di scuola primaria e quella per gli educatori di asili nido, sono state fatte 650 assunzioni dal Campidoglio. Ma restano ancora in attesa rispettivamente 4.500 insegnanti e 1.200 educatrici, tutte donne, che chiedono di conoscere al più presto il loro destino.

Ha spiegato l'assessora Pratelli: "Le 650 assunzioni dalle graduatorie sono un numero importante che eccede ampiamente il turnover. È stato necessario intervenire in questo modo per recuperare sui buchi d'organico e per anticiparci sul turnover successivo, ma questo ha assorbito gran parte del nostro piano assunzionale. Continueremo nel nostro intervento di assunzioni e stabilizzazioni, ma abbiamo vincoli e limiti. Noi continueremo a fare il possibile, ma nell'ambito delle nostre capacità assunzionali. Al Governo chiediamo risorse straordinarie e deroghe per la Capitale, che non può essere trattata come un comune di 50mila abitanti. Il Governo deve prendere atto che Roma Capitale ha istanze ed esigenze specifiche, altrimenti veniamo messi in serissima difficoltà. Non possiamo eludere il fatto che c'è bisogno di un intervento articolato a supporto della Capitale, che riguarda un piano straordinario di assunzioni".

La prima richiesta di intervento al Governo in tal senso, ha ricordato Catarci, risale allo scorso settembre e poi è stata ripetuta anche a gennaio e a febbraio, con la proposta di inserire la questione della proroga delle graduatorie scolastiche nel decreto milleproroghe. "L'esecutivo non ha sfruttato questa possibilità e quindi per noi è cresciuto il livello di allarme. Ma come detto, non c'è soltanto il problema delle proroghe: nel precedente piano di assunzioni il 70 per cento delle risorse è stata assorbita dal settore educativo. Quest'anno non potremo farlo, perché la stragrande maggioranza sarà dedicata alla polizia locale, con l'assunzione di 800 idonei vincitori del concorso. Per questo stiamo chiedendo un intervento del governo".

Un altro problema, per quanto riguarda la scuola, è relativo al nuovo contratto collettivo siglato dai sindacati e Aran, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Gli insegnanti sono adesso inquadrati come funzionari profilo D e, quindi, a un eventuale nuovo concorso potrebbero iscriversi soltanto coloro che sono in possesso di una laurea. Questo taglierebbe fuori diverse precarie storiche del settore dell'istruzione. Anche su questo, hanno spiegato Pratelli e Catarci, occorrerà intervenire con una norma ad hoc, che preveda la possibilità di partecipare anche per le precarie storiche non laureate.