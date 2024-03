Produttore americano rapinato mentre è al ristorante a Fiumicino: presi due Rolex da 40mila euro Si trovava al ristorante quando gli hanno rubato dall’automobile 4mila euro in contante e due Rolex dal valore di oltre 40mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Via di Torre Clementina, Fiumicino.

Si trovava a Fiumicino a cena, quando alcuni ladri hanno rotto il finestrino della sua automobile e lo hanno derubato. È successo sul litorale romano ieri sera, verso le ore 22. A subire il furto un produttore americano di 46 anni, Chris Nami Maleki, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

I ladri, una volta rotto il finestrino, sono entrati nell'automobile e sono riusciti a portare via con sé un lauto bottino: in particolare, come spiegato dallo stesso produttore agli agenti, hanno rubato dalla macchina quattromila euro in contante e due orologi di lusso Rolex, dal valore complessivo di circa 40mila euro.

Il furto mentre si trovava al ristorante

Chris Nami Maleki si trovava a cena nella zona, in uno dei tanti ristoranti in via della Torre Clementina che affianca la passeggiata del molo che porta al faro rosso da cui, oltre alle barche che escono dal porto, è possibile vedere gli aeroplani che iniziano a prendere quota dopo il decollo, dal vicino aeroporto di Fiumicino. Aveva parcheggiato poco distante. E proprio mentre si trovava nel locale, alcuni ladri si sono avvicinati alla sua automobile e ne hanno rotto il finestrino.

Rapina a Fiumicino: bottino da oltre 44mila euro

Una volta spaccato il finestrino i ladri, di cui non si conosce ancora l'identità, hanno rubato quattromila euro che si trovavano, in contante, all'interno dell'automobile. Il produttore quarantaseienne, conosciuto per aver prodotto alcune note opere dell'horror indipendente, una volta conclusa la cena e raggiunto l'auto, ha dichiarato ai poliziotti che al suo interno erano presenti anche due orologi di lusso Rolex, dal valore complessivo di circa 40mila euro. Sono in corso le indagini: ora spetta ai poliziotti cercare di rintracciare il bottino e gli autori del furto.