Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 5 maggio 2023: sole e cielo nuvoloso, ma niente pioggia Temperature comprese fra gli 8 gradi di Rieti e i 23 di Frosinone, Latina e Viterbo: nuvole e schiarite su tutte le province, Roma compresa.

A cura di Beatrice Tominic

Si avvicina questo primo weekend di maggio: la settimana lavorativa si chiude oggi, venerdì 5 maggio, con un giornata nuvolosa durante la quale, ogni tanto, fa capolino un timido sole. Le temperature restano miti, comprese fra una minima di 8 gradi e una massima di 23. Come scrive Il Meteo.it, però, almeno nel fine settimana il cielo dovrebbe liberarsi dalle nuvole e lasciare spazio al sole, almeno fino alla serata di domenica.

Previsioni meteo: qualche nuvola nel cielo di Roma

Nella capitale il cielo appare con qualche nuvola di troppo fin da metà mattinata, a partire dalle ore 10 circa. Nella tarda serata, però, le nuvole si schiudono e lasciano il sereno, pronto per la giornata successiva. Le temperature, invece, sono comprese fra i 14 e i 22 gradi centigradi: il picco si raggiunge fra le 14 e le 15 del pomeriggio.

Il meteo nelle province del Lazio venerdì 5 maggio

Anche nelle province della regione Lazio la situazione resta simile a quella della capitale: il cielo si presenta in ogni caso con il sole coperto dalle nuvole, soprattutto nel viterbese e nel reatino. Qui le temperature si aggirano, rispettivamente, fra gli 8 e i 22 gradi nei territori in provincia di Rieti e fra i 9 e i 23 gradi in provincia di Viterbo. Nelle province che si trovano più a sud della regione, quella di Latina e quella di Frosinone, la giornata si presenta serena, con il sole che splende alto nel cielo: si prevede l'arrivo di nuvole passeggere soltanto nella prima parte della giornata nel territorio pontino e nel primo pomeriggio nel frusinate. Nelle due zone le temperature si aggirano, rispettivamente, fra i 13 e i 23 e i 14 e 23 gradi centigradi.