Previsioni meteo Roma e Lazio primo aprile: ancora cielo coperto e nubi sparse Cieli coperti e nuvole sparse anche per la giornata di oggi, lunedì 4 aprile 2022. Le temperature restano fra la minima di un grado, attesa a Frosinone e la massima di 13, a Roma e Latina.

A cura di Beatrice Tominic

Si apre ancora con cielo coperto e nubi sparse questa nuova settimana, la prima di aprile, dopo che lo scorso weekend è stato segnato da precipitazioni piovose e nevose anche a bassa quota e dal repentino abbassamento delle temperature, scese di circa dieci gradi per quanto riguarda le massime.

Nella giornata di oggi, lunedì 4 aprile, è atteso il ritorno verso il sereno: per tornare a vedere il cielo limpido di qualche settimana fa, però, occorrerà aspettare ancora qualche giorno. Questo lunedì, infatti, è caratterizzato da cielo coperto e nubi sparse su tutte le province della regione Lazio.

Previsioni meteo a Roma: ancora cieli grigi e temperature basse

Questo lunedì 4 aprile si apre con cielo ancora coperto e nuvoloni grigi: per quasi la totalità della giornata, infatti, il sole non riuscirà a fare capolino fra le nuvole. Soltanto verso le 19 la città di Roma trova il sereno e le nubi sparse lasciano intravedere il cielo sereno che, invece, caratterizzerà la giornata di martedì 5 aprile. Occhio a non illudersi, però: secondo il sito de Il Meteo.it, infatti, anche nel corso della settimana potranno tornare precipitazioni piovose sul territorio della capitale.

Previsioni meteo sulla regione Lazio: le temperature fra 1 e 13 gradi

Nella giornata di oggi, lunedì 4 aprile, le temperature restano abbastanza basse su tutte le province della regione. Le province più fredde, stavolta, restano Rieti, Viterbo e Frosinone, dove sono attese le temperature, rispettivamente, fra 3 e 9 gradi; 2 e 11 gradi e, per concludere, 1 e 12 gradi.

Latina e Roma, invece, come al solito risultano meno fredde: nel capoluogo pontino, infatti, le temperature si aggirano intorno ad una minima di 5 e una massima di 13. Stessa temperatura massima anche per la capitale dove, però, la minima sale di un grado.