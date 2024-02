Previsioni meteo Roma e Lazio oggi venerdì 16 febbraio 2024: cielo nuvoloso Cielo nuvoloso e temperature fra i 7 e i 18 gradi centigradi a Roma e nella regione Lazio per oggi, venerdì 16 febbraio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cielo nuvoloso e coperto oggi, venerdì 16 febbraio, a Roma e nella regione Lazio. Le temperature oscillano fra i 4 gradi centigradi di minima, attesi a Rieti e Viterbo e i 18 gradi di massima a Frosinone. Nella mattinata si alternano sole e nuvole, venti deboli: da metà giornata, invece, il cielo è totalmente coperto. Ma non temete, la pioggia non è prevista prima della giornata di lunedì prossimo, nonostante il weekend nuvoloso.

Che tempo fa oggi a Roma

Cielo nuvoloso a Roma e un termometro che oscilla fra i 7 e i 16 gradi centigradi. Sono queste le previsioni meteo secondo Il Meteo.it per la giornata di oggi, venerdì 16 febbraio 2024. Dopo una mattinata variabile, nella seconda parte della giornata il cielo si incupisce e viene coperto da nuvoloni scuri. Anche domani sarà uguale, mentre l'arrivo della pioggia è previsto per lunedì della prossima settimana.

Le previsioni di oggi nelle province

Come anticipato la temperatura minima di oggi è attesa a Rieti e a Viterbo ed è di 4 gradi centigrado, con massimo rispettivamente di 17 e di 16 gradi. In entrambe le province, il cielo è nuvoloso. Venti deboli a Viterbo e cielo nuvoloso per tutto il giorno. Venti moderati e cielo coperto il pomeriggio, dopo una giornata con sole e nuvole fino alle 16.

Sole in mattinata anche a Latina, fino all'ora di pranzo, dove il termometro oscilla fra gli 8 e i 17 gradi centigradi, con venti deboli. Cielo sereno fino al tardo pomeriggio, invece, a Frosinone, dove oggi si registra anche la temperatura regionale più alta. Le temperature sono comprese fra i 6 e i 18 gradi. Nuvole e cielo coperto soltanto dalle 20.