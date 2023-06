Previsioni meteo Roma e Lazio, oggi domenica 4 giugno 2023: sole e qualche temporale nel reatino Sole nelle province laziali, fatta eccezione per Rieti dove sono attesi temporali: temperature miti comprese fra i 13 e i 26 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Torna il sole nella regione Lazio nella domenica di oggi, 4 giugno 2023, fatta eccezione per i territori di Rieti dove, almeno per oggi, il cielo resta instabile e non si escludono temporali, in particolar modo nel pomeriggio. Le temperature restano miti, comprese fra i 12 gradi di minima a Rieti e i 26 a Roma.

Le previsioni meteo a Roma oggi domenica 4 giugno 2023

Sole e qualche nuvola a Roma anche nella giornata di oggi, domenica 4 giugno 2023, soprattutto a partire dal pomeriggio, verso le ore 13. Dopo una mattina assolata, qualche nube in più copre il cielo questa sera. Le temperature, invece, come riporta il Meteo.it, restano piuttosto miti, comprese fra i 15 e i 26 gradi centigradi.

Le previsioni meteo nel Lazio

Sole anche nella maggior parte delle province della regione Lazio, fatta eccezione, come anticipato, per Rieti. Nel reatino i temporali scattano nel primo pomeriggio e, oltre alle precipitazioni, sarà presente anche un'attività elettrica intensa. Le temperature sono comprese fra i 12 e i 23 gradi centigradi. Temperature simili anche nel viterbese, dove il termometro oggi si sposta fra i 13 e i 24 gradi centigradi. Oltre al grado in più, a mitigare la giornata ci pensa il sole, presente dalla mattina fino alla sera, con qualche nuvola isolata.

Leggi anche Previsioni Roma e Lazio giovedì 18 maggio 2023: continuano le piogge e i temporali

Sole anche nella zona più a sud della regione Lazio, fra Frosinone e il capoluogo pontino. Nel frusinate le temperature oscillano fra una minima di 14 e una massima di 25 gradi centigradi: il sole splende in cielo per tutto il giorno. Qualche nube arriva soltanto nel tardo pomeriggio, probabilmente carica della pioggia prevista lunedì. Stessa situazione a Latina, dove, invece, qualche nuvola appare nelle prime ore della mattina prima di permettere al cielo di rischiararsi. Attenzione se avete intenzione di stendervi al sole al mare: nelle ore più calde della giornata, i raggi del sole rischiano di essere particolarmente cocenti. Le temperature nella provincia pontina oscillano fra i 16 e i 25 gradi.