Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 9 ottobre: ancora caldo, attesi 32 gradi nella Capitale Oggi, lunedì 9 ottobre, sembrerà davvero di essere tornati ad agosto a Roma. Le massime sfioreranno infatti i 32 gradi nelle ore più calde della giornata.

A cura di Redazione Meteo

Farà ancora più caldo rispetto a ieri. Oggi, lunedì 9 ottobre, sembrerà davvero di essere tornati ad agosto a Roma. Le massime sfioreranno infatti i 32 gradi nelle ore più calde della giornata. Le minime non scenderanno sotto i 16 gradi nelle ore notturne. Quello che preoccupa è che non è ancora previsto l'arrivo di precipitazioni: durante la settimana le massime torneranno sotto i 30 gradi, ma il tempo in Italia sarà ancora governato dall'anticiclone africano. Il bel tempo (pochissime anche le nuvole) durerà almeno fino a domenica 15 ottobre, con una parziale rottura che potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Ma si tratta ancora di previsioni tutt'altro che certe e non è escluso, in linea teorica, che il caldo continui anche dopo la metà di ottobre.

Insomma, quando arriveranno le piogge? Una data certa ancora non c'è. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "Per vedere invece un cambio nella circolazione generale ed un conseguente capovolgimento del quadro meteorologico sull'Italia, bisognerà attendere la metà del mese o a cavallo del prossimo weekend per capirci meglio".

Questo è dovuto a una discesa dal Nord Europa di un "profondo vortice ciclonico pronto a spingere verso le sue terre d'origine l'anticiclone africano costretto così a lasciare aperta la strada alle fresche ed instabili correnti nord Atlantiche. Nel letto di queste correnti viaggerà un'intensa perturbazione carica di fresco maltempo e diretta proprio verso il mare nostrum. Le prime piogge si affacceranno all'Italia nel corso di Sabato 14, segnatamente al Nordovest, poi, se tutto verrà confermato, Domenica 15 un'estesa perturbazione atlantica potrebbe raggiungere il Centro-Nord".