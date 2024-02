Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 9 febbraio: arriva il ciclone Pulcinella, ma resta il caldo Oggi, venerdì 9 febbraio 2024, previsto a Roma cielo nuvoloso con temperature comprese tra 11 e 16 gradi. Domani, invece, torneranno le piogge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Il ciclone Pulcinella, così denominato dagli esperti del sito IlMeteo.it, porterà maltempo e piogge abbondanti in tutta Italia nel weekend. Grazie ai venti di Scirocco, però, non sarà accompagnato da un calo marcato delle temperature, che invece si manterranno di qualche grado al di sopra delle medie stagionali. Oggi, venerdì 9 febbraio 2024, previsto a Roma cielo nuvoloso con temperature comprese tra 11 e 16 gradi.

Nel corso della giornata di domani, sabato 10 febbraio 2024, arriverà nel Lazio il ciclone Pulcinella e poterà con sé forti precipitazioni, con il maltempo che caratterizzerà anche la giornata di dopodomani, domenica 11 febbraio. Successivamente dovrebbe tornare il bel tempo. Come detto, a questa fase di maltempo non si accompagnerà un calo drastico delle temperature, grazie ai venti di Scirocco che manterranno il termometro ben sopra le medie del periodo.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "sabato 10 Febbraio sarà una giornataccia per il Nord, in particolare per la Liguria, per le Alpi occidentali e per il Friuli Venezia Giulia, settori dove si prevedono le piogge più diffuse, con la neve che cadrà, a tratti anche abbondante, sebbene solo a quote medie per via dei venti miti di Scirocco che rinforzeranno ulteriormente su gran parte del Paese. Maltempo diffuso anche sul comparto tirrenico, in particolare sulla Toscana settentrionale e in seguito tra il Lazio meridionale e la Campania".

Nella giornata di domenica 11 febbraio si assisterà a timidi segnali di miglioramento. Il bel tempo dovrebbe tornare nel Lazio tra lunedì e martedì della prossima settimana.