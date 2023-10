Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 7 ottobre: caldo infinito, sole per un’altra settimana Oggi e domani le temperature si alzeranno ulteriormente, arrivando a superare a Roma i 30 gradi nelle ore più calde.

A cura di Redazione Meteo

Ancora caldo, ancora anticiclone africano. E il bel tempo ci accompagnerà ancora per dieci giorni, almeno. Poi cambierà tutto. Fino a domenica 15 ottobre, però, i meteorologi sono convinti e concordi: caldo e niente piogge ancora per molto tempo. Anzi, oggi e domani le temperature si alzeranno ulteriormente, arrivando a superare a Roma i 30 gradi nelle ore più calde. Poi, sostengono gli esperti, tra 10/15 giorni il tempo cambierà e arriveranno piogge e temperature più fredde. Ma fino ad allora l'anticiclone continuerà a farsi sentire. Le temperature massime resteranno a Roma e in generale nel Lazio vicine ai 30 gradi. Sia oggi che domani le minime non scenderanno sotto i 15/16 gradi.

Quanto durerà questa ennesima fase di caldo africano

La fase più calda, ribadiscono gli esperti del sito IlMeteo.it, è attesa proprio tra oggi e domani. Quanto durerà? "Gli ultimi aggiornamenti da parte dei Centri di Calcolo internazionali indicano come date da tener d'occhio il 14-15 Ottobre quando un'importante saccatura, collegata ad un profondo ciclone collocato sul Nord Europa, si spingerà verso il nostro Paese, costringendo di fatto l'anticiclone africano a battere in ritirata verso le sue terre di origine. Per questa ragione, intorno a metà mese ci attendiamo un drastico cambio della circolazione con il ritorno non solo del maltempo, ma anche di un contesto climatico più consono al periodo: in altre parole, arriverà il primo vero fresco autunnale". La distanza temporale è ancora molta e quindi, spiegano gli esperti, è consigliabile attendere ancora qualche giorno per avere notizie più certe.