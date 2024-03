Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 5 marzo: oggi tregua, ma sono in arrivo tre cicloni Oggi tregua dal maltempo a Roma, ma nei prossimi giorni arriveranno ben tre perturbazioni che porteranno maltempo (sicuramente nel weekend). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Non sono previste precipitazioni per oggi, martedì 5 marzo, a Roma. Ma sarà soltanto una tregua dal maltempo, perché sono in arrivo ben tre perturbazioni nel nostro Paese.

Quella di oggi, però, non sarà una giornata piovosa nella Capitale. Si segnalano nuvole lungo tutto l'arco del giorno, con venti moderati e temperature comprese i 17 e gli 8 gradi. Previste precipitazioni, anche di moderata o forte intensità, nelle zone interne della regione e soprattutto in provincia di Rieti e sui rilievi montuosi. Per quanto riguarda le temperature in montagna, sul Terminillo, per esempio, previste minime a meno 1 e massime intorno ai 4 gradi, con possibilità di nevicate nella notte e durante le prime ore del mattino.

Come detto, sono in arrivo sull'Italia ben tre cicloni. Le previsioni sono tuttora incerte, ma sembra certo che il prossimo weekend sarà particolarmente perturbato, con precipitazioni anche di forte intensità su tutto il Lazio. Per quanto riguarda le giornate di giovedì e venerdì, i meteorologi sono ancora incerti, ma per il momento non segnalano piogge su Roma.

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, "già nella giornata di Martedì 5 Marzo la copertura nuvolosa tornerà ad estendersi e a partire dal tardo pomeriggio e dalla serata, le condizioni meteorologiche cominceranno a deteriorarsi di nuovo sulle regioni settentrionali e centrali, a causa dell'avvicinamento di un secondo vortice che porterà con sé un'intensa perturbazione, la quale colpirà principalmente le aree montuose".

Ancora, la giornata di mercoledì 6 Marzo "sarà caratterizzata da una forte instabilità, con piogge e temporali che interesseranno principalmente il Nord nonché Toscana, Umbria, Lazio interno e, con precipitazioni più sporadiche, Marche e Abruzzo".

Infine, è prevista un'altra tregua per giovedì, ma già da venerdì sera arriverà un terzo vortice ciclonico. "Sarà questo il preludio ad un weekend ancora una volta destinato a trascorrere sotto il segno del maltempo".