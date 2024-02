Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 21 febbraio: sole nella Capitale, ma crollo temperature minime A Roma oggi previsto cielo sereno con venti abbondanti e temperature comprese tra quattro e diciassette gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Quella di oggi, mercoledì 21 febbraio, sarà a Roma una giornata caratterizzata dal sole e dal bel tempo, ma le temperature cominceranno ad abbassarsi in vista della perturbazione che colpirà l'Italia a partire da giovedì 22 febbraio.

Nella Capitale oggi previsto cielo sereno con venti abbondanti e temperature comprese tra quattro e diciassette gradi. Le minime, quindi, si attesteranno su valori prettamente invernali, ma le massime si manterranno su valori sopra la media.

Nel corso della giornata di giovedì 21, però, cambierà tutto e arriverà sull'Italia una vasta perturbazione di origine atlantica. Stando a quanto spiegano i meteorologi del sito 3BMeteo.com, "un primo fronte raggiungerà l'Italia a partire dalle regioni settentrionali, anche se in tale circostanza i fenomeni associati saranno ancora in prevalenza deboli, un po' più frequenti in Liguria e in prossimità dei settori alpini, ma a tratti anche assenti sulla bassa Pianura Padana".

Sul Centro Sud Italia la perturbazione arriverà nella giornata di venerdì, quando porterà piogge e temporali su tutto il versante tirrenico. Sabato, spiegano ancora gli esperti, la perturbazione dovrebbe raggiungere le regioni meridionali. "La settimana potrebbe chiudersi con l'Italia inserita in una vasta circolazione depressionaria responsabile di instabilità al Centro-Sud con piogge e temporali localmente intensi, mentre al Nord le condizioni potrebbero essere in graduale e parziale miglioramento. Ma dall'Atlantico nuove perturbazioni sarebbero pronte a raggiungere lo Stivale, ormai privo di qualunque protezione anticiclonica, con un nuovo carico di piogge tra la fine del weekend e l'inizio della settimana successiva a partire dalle zone più occidentali".