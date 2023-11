Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 14 novembre: nella Capitale massime sui 22 gradi A Roma massime sui 22 gradi almeno fino a giovedì. Il ritorno della pioggia è previsto per la giornata di venerdì 17 novembre.

A cura di Redazione Meteo

Temperatura mite e cielo poco nuvoloso nel Lazio oggi, martedì 14 novembre. A Roma le massime sono previste in aumento e nelle ore più calde della giornata arriveranno a toccare i 22 gradi. Le minime, invece, non scenderanno sotto i 14 gradi nelle ore notturne. Il ritorno della pioggia è previsto per la giornata di venerdì 17 novembre, quando dovrebbe arrivare una nuova, ma rapida perturbazione. Per la giornata di sabato, infatti, il tempo dovrebbe già migliorare.

Stando a quanto spiegano i meteorologi, questi giorni con temperature miti sodo dovuti a un'area di alta pressione di matrice sub tropicale che è arrivata fino al Mediterraneo. Questo, per l'appunto, porterà un tempo stabile fino a giovedì mattina. Come detto, nella giornata di venerdì arriverà la pioggia, ma fortunatamente questa nuova fase di maltempo durerà soltanto un giorno.

Tra giovedì e venerdì, spiegano gli esperti del sito 3bMeteo, "una temporanea flessione del campo barico sull'Europa centrale condurrà un veloce fronte freddo sull'Italia. Secondo i modelli qualche avanguardia nuvolosa si avrà già nella seconda parte di giovedì ma l'instabilità legata alla perturbazione dovrebbe verificarsi solo venerdì, sin dalla mattina. Le tempistiche non sono ancora molto affidabili e anche l'intensità delle precipitazioni, si dovrà aspettare mercoledì per avere una maggiore attendibilità ma in linea di massima dei rovesci e dei temporali dovrebbero interessare prevalentemente le regioni centro meridionali. Il transito sarebbe accompagnato da un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali e una diminuzione delle temperature".