Previsioni meteo Roma e Lazio, nel weekend torna Lucifero: 34 gradi a Roma domenica L’anticiclone africano Lucifero guadagnerà di nuovo il terreno perso e porterà le temperature oltre i 34 gradi a Roma. L’apice di questa nuova ondata di caldo si avrà nella giornata di domenica 22 agosto. La prossima settimana, invece, pioverà tanto sicuramente al Nord, ma al centro e al Sud l’anticiclone potrebbe mantenere la sua posizione, anche se probabilmente le massime saranno leggermente meno alte.

A cura di Enrico Tata

(La Presse)

Come anticipato ieri, le temperature più gradevoli di queste ore saranno soltanto una breve illusione. Da domani, venerdì 20 agosto, tornerà a fare molto caldo. L'anticiclone africano Lucifero, infatti, guadagnerà di nuovo il terreno perso e porterà le temperature oltre i 34 gradi nella Capitale. L'apice di questa nuova ondata di caldo si avrà nella giornata di domenica 22 agosto. La prossima settimana, invece, pioverà tanto sicuramente al Nord, ma al centro e al Sud l'anticiclone potrebbe mantenere la sua posizione, anche se probabilmente le massime saranno leggermente meno alte. Per il momento il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute prevede bollino verde, allerta caldo di livello zero, per tutti i capoluoghi di provincia del Lazio, Roma compresa, fino a venerdì. Tuttavia, proprio nella giornata di venerdì si assisterà a un primo vero balzo in alto delle temperature. Le massime registrate alle ore 14 saranno infatti intorno ai 33 gradi, con la temperatura percepita intorno ai 34 gradi. Alle 8 di mattina verranno registrati 24 gradi nella Capitale. Nelle giornate di sabato e domenica, come detto, dovrebbe fare ancora più caldo.

Per quanto riguarda la giornata di venerdì, secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, "in Italia persisteranno correnti settentrionali fresche in quota che, al Sud in particolare, continueranno a portare instabilità. Maggior coinvolgimento tra Campania e Calabria dove nelle ore pomeridiane si svilupperanno acquazzoni e locali temporali, in particolare nelle aree interne. Qualche rovescio al pomeriggio anche su Alto Adige, Valtellina, appennino Tosco-Emiliano e abruzzese. Le temperature saranno in leggero rialzo ma sempre in un contesto gradevole. Massime comprese tra 29 e 34".