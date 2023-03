Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 13 marzo 2023: cielo sereno e qualche nuvola Sole in tutta la regione Lazio, ma con qualche nuvola passeggera. Le temperature variano molto: si parte da una minima di 3 gradi fino ad una massimo di 18.

A cura di Beatrice Tominic

Riparte con il cielo sereno, ma con qualche nuvola all'orizzonte questa settimana di metà marzo con un lunedì 13 marzo 2023 dal cielo variabile. Mancano pochi giorni alla primavera, ma le temperature ci deliziano con un anticipo di bella stagione: sebbene le temperature minime siano ancora molto rigide, soprattutto in alcuni territori (a Viterbo si registrano 3 gradi appena), le massime raggiungono i 18 gradi centigradi a Roma, Latina e Frosinone.

Previsioni meteo lunedì 13 marzo a Roma

Come riporta Il Meteo.it, questa giornata sembra essere un assaggio di primavera. Le temperature attese sono comprese fra gli 8 e i 18 gradi centigradi e il cielo è limpido: nessuna nuvola, fatta eccezione per qualche nube passeggera fra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio. Per il resto della giornata, invece, il cielo è sereno e i raggi solari illuminano (oltre a riscaldare) l'intera città. Ma la pace sembra durare durare: nel pomeriggio della giornata di domani sono attesi temporali e piogge.

Bel tempo nella regione Lazio: il meteo delle province

Tempo variabile anche sulle province della regione Lazio: in alcune, però, le temperature si presentano meno miti. È il caso, ad esempio, della provincia di Viterbo: qui le temperature sono comprese fra una minima di 3 gradi centigradi e una massima di 17, proprio come a Rieti dove, però, la minima si alza di un grado. In entrambe le zone, però, proprio come nella capitale, fatta eccezione per qualche nube nella parte centrale della giornata, c'è il sole tutta la giornata.

Temperature ancora più miti nei due capoluoghi più a sud della regione, a Latina e Frosinone, dove la massima è di 18 gradi mentre le minime, rispettivamente, sono di 10 e 7 gradi. Il cielo, come nel resto della regione, è limpido e privo di nuvole.