Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 15 gennaio: arriva ondata pioggia e freddo Dalla giornata di oggi arriva una nuova ondata di maltempo che continuerà per tutta la prossima settimana, con piogge, neve anche in bassa quota e un abbassamento delle temperature.

A cura di Redazione Meteo

Dalla giornata di oggi il tempo inizierà a cambiare anche su Roma e sul Lazio: su tutta la Penisola è in arrivo in queste ore una perturbazione atlantica che cambierà nettamente l'andamento di queste ultime settimane dal punto di vista meteorologico. È previsto infatti un calo delle temperature e l'arrivo di pioggia e neve anche in bassa quota. L'ondata di maltempo in arrivo rappresenterà comunque una cesura in questo inverno straordinariamente mite a causa dei cambiamenti climatici, con la neve assente anche in alta quota e temperature ben al di sopra della media stagionale su tutta l'Italia e l'Europa.

Possibili piogge e cielo coperto

La giornata di domenica 15 gennaio 2023 sarà segnata nella capitale e sul Lazio da cielo nuvoloso e da possibili isolati piovaschi nel pomeriggio e in serata. Rovesci sono previsti in particolare nel Viterbese e nell'area appenninica. Le temperature in generale discesa in particolare le massime, a Roma saranno comprese tra i 7 e 14 gradi. Pur segnando una discesa, la colonnina del termometro continuerà a essere decisamente più sù della media stagionale.

Le previsioni del tempo per la prossima settimana

Quello di oggi è solo un assaggio dell'ondata di freddo e maltempo che si abbatterà a partire dall'inizio della settimana entrante su tutta l'Italia. Da lunedì 16 gennaio attese piogge intense e neve tra i 1000 e i 1200 metri anche sui rilievi del Lazio. A partire da martedì 17 gennaio la morsa del maltempo si farà ancora più stringente, e i fiocchi di neve sono attesi anche in bassa quota con un ulteriore peggioramento del quadro atmosferico.