Previsioni meteo Roma e Lazio dal 13 al 19 settembre: afa e caldo, termometri superano i 30 gradi

A cura di Redazione Meteo

Continua la settimana di caldo a Roma e nelle altre province del Lazio. Se negli scorsi giorni le temperature si erano abbassate ed erano andate sotto i trenta gradi, non sarà cosi nei prossimi giorni. Oggi, domenica 12 settembre, nella capitale il termometro oscillerà tra 18 e 31 gradi. Non sono previste precipitazioni, e i venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata. Il picco di caldo, come al solito, è previsto tra le 14 e le 17 del pomeriggio, è il momento in cui il termometro raggiungerà i 31 gradi. Per cui, a meni che non sia strettamente necessario, si consiglia di non uscire di casa a quell'ora. Il meteo rimarrà praticamente invariato anche nei prossimi giorni, con le temperature massime che arriveranno a sfiorare anche i 32 gradi.

Meteo Roma e Lazio, in provincia temperature più basse

La situazione sarà simile anche nel resto del Lazio. A Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo il termometro non raggiungerà invece i 30 gradi, ma le temperature saranno comprese tra 27 gradi e 29. Il clima sarà quindi un po' più fresco nelle altre province della regione, e non ci sarà il caldo che invece ci sarà sulla capitale, dove per tutta la settimana il termometro sarà oltre i 30 gradi. Anche qui, non sono previste piogge né oggi né per tutta la settimana, e i venti soffieranno tra deboli e moderati. Il picco di caldo ci sarà tra le 14 e le 17, ma nelle altre ore della giornata si starà meglio e il clima sarà un po' più fresco. La provincia più fresca, come al solito, è sempre quella di Rieti, dove le temperature massime difficilmente saliranno sopra i 27 gradi, mentre le minime si attestano sui 18.