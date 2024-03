Previsioni meteo Roma e Lazio 9 marzo: maltempo con pioggia e temporali Pioggia alternata a schiarite e possibili temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 9 marzo. Oggi giornata di maltempo e allerta meteo gialla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Getty Images)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 9 marzo, registrano pioggia e temporali e temperature fino a massime di 15 gradi. Un weekend di maltempo e di allerta meteo gialla quello che ci apprestiamo a trascorrere a causa di una perturbazione arrivata sull'Italia, che per il momento non si vuole spostare. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it questa perturbazione spinta dai venti di Scirocco sta attraversando la regione con un tempo più piovoso al mattino.

Successivamente non dovrebbe piovere, anzi la pioggia si alterna ad ampie schiarite soleggiate. Sul fronte delle temperature tutto resta piuttosto stabile, senza particolari variazioni. Stesso discorso vale per il resto del weekend, durante il quale continua il maltempo. Domenica si attendono piogge anche abbondanti. Il maltempo andrà avanti almeno fino a alla prima parte della prossima settimana, sempre con pioggia e temporali, specialmente lunedì.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 9 marzo

Oggi, sabato 9 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale si attende pioggia già a partire dalla notte, con precipitazioni moderate, pioggia alternata a schiarite al mattino, cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e di sera. Le precipitazioni passeranno da moderate a deboli nell'arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra 11 e 14 gradi e il vento soffierà moderato.

Leggi anche Allerta maltempo gialla per domani a Roma e nel Lazio: in arrivo pioggia e temporali

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nel Lazio le previsioni del meteo registrano sempre maltempo. Pioggia e schiarite su Frosinone, Latina e Rieti e nubi sparse su Viterbo. Sul fronte delle temperature vediamo come oscillano tra minime e massime: tra 9 e 14 gradi a Frosinone, tra 11 e 15 gradi a Latina, tra 7 e 12 gradi a Rieti, tra 6 e 13 gradi a Viterbo.