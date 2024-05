video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 8 maggio: ancora maltempo, rischio piogge e temporali Rischio elevato di piogge e temporali oggi nel Lazio. Il tempo peggiore dovrebbe esserci a Rieti, con fenomeni temporaleschi soprattutto nel pomeriggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Il temporale che sta colpando Roma nord visto dal quartiere Ostiense. Foto dal gruppo Facebook "Meteo Roma", di Claudio Veronese.

Ancora maltempo sul Lazio. Dopo un fine settimana caldo, con temperature sopra i 25 gradi e sole alto nel cielo, adesso tornano le piogge. Già ieri nelle province ci sono state numerose precipitazioni, con bombe d'acqua in diverse zone e un forte calo delle temperature. Stessa cosa oggi: a Roma sono attese piogge nel pomeriggio, così come a Latina, Frosinone e Viterbo. A Rieti, invece, sono previsti temporali, soprattutto nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre le temperature non andranno oltre i venti gradi. Il cielo ovviamente, date le premesse, sarà nuvoloso.

Secondo quanto riportato dagli esperti, dal Nord Europa sono in arrivo correnti fredde e instabili che hanno causato la formazione di un ciclone che porterà con sé pioggia e temporali. Questi si avranno in molte zone dell'Italia soprattutto oggi, mercoledì 8 maggio, ma anche nei prossimi giorni. Il tempo dovrebbe migliorare nel fine settimana, con un lieve aumento delle temperature, che arriveranno anche a 25 gradi. Dalla prossima settimana poi, dovrebbe tornare il sereno, con termometri sempre più alti e un progressivo avvicinarsi dell'estate.

In generale, riporta il meteo.it, nel Lazio "la giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile sulla regione, infatti ci saranno delle occasioni per precipitazioni, anche sotto forma di temporale alternato a schiarite. Non mancheranno ampi spazi soleggiati. Temperature massime in fino a 22 gradi, minime stabili". Il tempo peggiore dovrebbe verificarsi a Rieti, con piogge e temporali molto forti, e temperature che scenderanno fino a 21 gradi.