Previsioni meteo Roma e Lazio 8 febbraio: ancora caldo, cielo nuvoloso e piogge in arrivo Ancora caldo e cielo nuvoloso sul Lazio: oggi, giovedì 8 febbraio, le temperature continueranno a essere miti, ma nel fine settimana è prevista pioggia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora giorni di bel tempo nel Lazio. In tutta la regione sono previste per oggi, giovedì 8 febbraio, temperature miti e massime abbastanza alte – sui quindici gradi – mentre le minime andranno dagli undici gradi della città di Roma, ai cinque gradi percepiti di minima a Rieti e Viterbo. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, i venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre non sono previste piogge, che invece arriveranno presto nel fine settimana con l'arrivo del vortice ciclonico dal Nord Europa.

In generale il clima continuerà a essere gradevole in tutta la regione. A Roma, Latina e Frosinone le temperature massime saranno abbastanza alte, mentre a Rieti e Viterbo è previsto – come al solito – un clima più rigido. Il cielo sarà nuvoloso un po' dappertutto, ma a dispetto delle apparenze non dovrebbe piovere, a differenza di quanto accadrà invece nel fine settimana.

Questo fino a stasera, poi il meteo dovrebbe subire un cambiamento con l'arrivo del ciclone chiamato dagli esperti di Meteo.it ‘Pulcinella'. A partire da venerdì, infatti, il tempo subirà un netto peggioramento con piogge e temporali, soprattutto nel fine settimana. Le temperature, invece, caleranno leggermente, ma non troppo: a causa dell'anticiclone africano, che stazionerà ancora un po' sull'Italia, si continuerà con un inverno decisamente anomalo, con temperature fuori dal comune. Un altro vortice ciclonico, proveniente dal Nord Europa, arriverà a breve sul paese dando vita a un'intensa perturbazione, che genererà a sua volta un'altro vertice ciclonico, che porterà pioggia e un abbassamento delle temperature.