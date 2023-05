Previsioni meteo Roma e Lazio 31 maggio: ancora piogge e temporali Nella giornata di oggi, soprattutto a Rieti e Viterbo, sono previste piogge e temporali molto forti. Situazione migliore a Roma e nelle altre province.

Continua l'ondata di maltempo che ormai da giorni si è abbattuta sul Lazio. Anche oggi, nonostante un lieve miglioramento in alcune zone, le piogge cadranno soprattutto nel pomeriggio. A Roma, Frosinone e Latina l'intensità sarà minore rispetto ad esempio a Rieti e Viterbo, dove invece sono previsti temporali nel pomeriggio. Almeno per tre ore il maltempo imperverserà su queste province, portando inevitabilmente caos e disagi, soprattutto alla circolazione stradale.

Per quanto riguarda la situazione meteo nelle singole province, a Roma vediamo che la giornata si aprirà con temperature gradevoli ma con il cielo nuvoloso. Alcune precipitazioni, ma di intensità leggera, sono previste nel pomeriggio, e in particolare verso le 17. Il termometro oscillerà tra i 18 e i 23 gradi.

Temperature simili a Frosinone, dove la massima arriverà a toccare i 24 gradi, mentre la minima non scenderà sotto i 14 gradi. Anche qui, come nella città di Roma, il cielo sarà principalmente nuvoloso e alcune piogge sono previste per le 23.

A Latina, a differenza delle altre province, non dovrebbero esserci piogge per tutta la giornata, nonostante il cielo principalmente nuvoloso. Le temperature si manterranno sempre al dì sopra dei venti gradi.

Temporali invece a Rieti, dove il pomeriggio sono previste forti precipitazioni e piogge abbondanti che andranno avanti per tutto il pomeriggio, dalle 14 alle 20 di sera. La temperatura massima sarà di venti gradi, mentre la minima di tredici gradi.

Stessa situazione meteo a Viterbo, con temporali attesi nel pomeriggio. Qui le temperature saranno invece comprese tra quindici e ventuno gradi.